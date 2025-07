Jornalista é sincero sobre situação de Vitor Roque no Palmeiras: ‘Terapia’

No retorno para casa após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras não conquistou um bom resultado ao empatar com o Mirassol por 1 a 1, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu canal pessoal no Youtube, Tiago Leifert comentou o jogo do Verdão e analisou a situação de Vitor Roque. Para o jornalista, o atacante precisa adquirir confiança com treinos de fundamento e fazer terapia.

- Com o Vitor, eu tenho dúvida se ele não precisa realmente dar um passo atrás nos treinamentos e fazer um treinamento específico e separado pra dar mais confiança pra ele no jogo. Porque ele tá errando coisas muito fáceis. Já há algum tempo. Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, eu queria saber como ele tá de cabeça. E aí eu falei: “Pô, eu queria ver como o Abel, que é especialista em recuperar os caras… Vamos ver o que o Abel consegue fazer.” Mas tá aí. O Abel acha que ele tá jogando com 50 quilos nas costas. É treinar separado, treinar fundamento mesmo. Domínio, pra dar confiança pro cara. Talvez ficar um pouco fora. E terapia, conversar com alguém. Se o Vitor Roque um dia assistir esse corte — que já tá errado — tira o celular dele. Apaga o Instagram. Apaga o YouTube. Apaga o Twitter. Apaga tudo. Não ter contato com nada. Se fechar. Não vai passar de um jogo pro outro. São muitos jogos ruins. Muitos erros básicos. Muita dificuldade. E preocupa, cara. Porque ele é um moleque bom, assim. Você vê que ele tá se esforçando. Ele não foge do lance - desafabou Tiago Leifert.

O que vem por aí para o Palmeiras?

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentará o Atlético-MG, também no Allianz Parque, em partida marcada para domingo (20), às 17h30.