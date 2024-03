(Foto: Marlon Costa/ Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 19:39 • São Paulo (SP)

Torcedores do Náutico entraram em confronto com a Polícia Militar nos Aflitos durante a derrota contra o Sport, pela partida de ida da final do Campeonato Pernambucano.

O duelo foi paralisado aos 30 minutos do segundo tempo devido a cenas de violência nas arquibancadas. Um confronto entre parte dos torcedores do Náutico e membros da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deixou vários feridos nos Aflitos. Os feridos foram atendidos à beira do gramado.

A polícia usou spray de pimenta na tentativa de dispersar os torcedores mais exaltados, que pediam a demissão do técnico Allan Aal. Logo após a partida, a diretoria do Náutico comunicou o desligamento do treinador.

O duelo decisivo pela taça do Campeonato Pernambucano será no sábado (6), às 17h, com mando do Sport, que pode perder para o Náutico por até um gol de diferença.

O zagueiro Rafael Thyere abriu o placar para o Sport contra o Náutico nos Aflitos (Foto: Marlon Costa/AGIF Marlon Costa/AGIF)