Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 19:23 • São Paulo (SP)

O Athletico-PR conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado (30), no Estádio Willie Davids, Pablo marcou o único gol do jogo e deixou o Furacão em vantagem para a volta, marcada para o próximo dia 6.

Para o jogo de volta, na casa do Furacão, o técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, que foi expulso no segundo tempo após levar o segundo cartão amarelo. Antes disso, o Furacão estreia na Sul-Americana, na terça-feira, contra o Sportivo Ameliano, no Paraguai.

O primeiro tempo foi abaixo do que o esperado para uma decisão. As equipes não foram muito eficientes e a primeira chance boa foi aos 29 minutos, quando Zé Vitor arriscou ao gol de Bento. Depois, foi a vez do Furacão arriscar com Martin. Na etapa complementar, o Maringá quase abriu o marcador com Serginho, mas Bento salvou. Depois, Canobbio finalizou e viu Dheimison defender.

Foi aos 32 minutos que o Furacão foi às redes. Tito derrubou Canobbio na área e Pablo converteu o pênalti. Aos 37 minutos, Pedro Henrique foi expulso e deixou o Rubro-Negro com um a menos. E o duelo terminou 1 a 0 para o Athletico, que leva a vantagem para o jogo de volta.