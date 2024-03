(Foto: Marlon Costa/ Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 18:58 • São Paulo (SP)

O Sport superou o Náutico por 2 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Campeonato Pernambucano e se aproximou do bicampeonato estadual. Rafael Thyere e Gustavo Lopes marcaram os gols do Leão da Ilha.

O duelo decisivo pela taça do Campeonato Pernambucano será no sábado (6), às 17h, com mando do Sport, que pode perder para o Náutico por até um gol de diferença.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Sport só conseguiu impor sua superioridade no segundo tempo, aproveitando os espaços cedidos pelo Náutico. Após dois gols de cabeça, o Leão ainda poderia ampliar a vantagem, mas parou duas vezes na trave. Mesmo jogando diante da sua torcida, o Timbu sofreu na defesa e teve poucas chances para diminuir a desvantagem.

Sport pode ser bicampeão do Campeonato Pernambucano caso segura a vantagem contra o Náutico no segundo jogo da final do estadual, na Arena Pernambuco, diante do seu torcedor (Foto: Reprodução "X" Sport)

