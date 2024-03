Fabrício Bruno elogia consistência do Flamengo em mais uma partida sem sofrer gols: ‘Time equilibrado’

Fabrício Bruno voltou ao Flamengo após estar com a Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 30/03/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo entrou em campo e ficou sem ser vazado mais uma vez. Além de ter consistência defensiva, o time comandado por Tite está proibido de tomar gols. O zagueiro Fabrício Bruno, que estava com a Seleção Brasileira, elogiou o trabalho do treinador.

Grande jogo coletivo. A constância e equilibrio defensivo são em virtude do professor Tite, que gosta de um time equilibrado. Descansar agora e amanhã voltar aos treinamentos para estrear terça-feira na Libertadores. Domingo que vem vamos confirmar o título — afirmou Fabrício Bruno. E completou:

- Uma semana que não tem como esquecer. Sempre sonhei com isso (defender a Seleção). Graças a Deus pude lá fazer o meu trabalho. Feliz pelo momento. Gratidão a todos que me ajudaram a chegar lá. Ao Flamengo que me dá suporte no dia a dia para performar meu futebol. Sempre fui um cara responsável e a cobrança aumenta ainda mais pelo o jogador que me tornei.

O Flamengo volta a entrar em campo nesta terça-feira (30), quando vai enfrentar o Millonarios, da Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h, no Estádio El Campín.