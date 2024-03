Titular do Flamengo não escapa de crítica de jornalista em vitória na final: ‘Inútil’

Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, no Maracanã (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 19:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Luiz Araújo, do Flamengo, foi alvo de críticas do jornalista Renato Maurício Prado, nas redes sociais. Mesmo com a vitória do Rubro-Negro sobre o Nova Iguaçu por 3 a 0, o jogador foi cornetado pelo comentarista neste domingo (30), pela atuação no Maracanã.

- Pra variar, Luiz Araújo irrita muito! Luiz Araújo… Craque da MLS… Ah, Marcos Braz! Se Tite quiser ganhar com folga pra garantir o título hoje, tem que voltar com Bruno Henrique no lugar do inútil Luiz Araújo - escreveu o jornalista, ainda no primeiro tempo.

- Luiz Araújo, enfim, acertou algo. Virada de jogo para Cebolinha, que cruzou para Pedro marcar - comentou Renato Maurício Prado, na etapa final.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luiz Araújo cometeu alguns erros técnicos no primeiro tempo, mas iniciou a jogada do segundo gol, com bonito passe para Éverton Cebolinha. O atacante saiu no fim do jogo, para a entrada de Victor Hugo. Até aqui, o jogador soma 38 jogos e quatro gols marcados pelo clube.