Torcedor sofre violência sexual em briga de torcidas de Santa Cruz e Sport

Antes de a bola rolar no clássico entre Santa Cruz e Sport, realizado no sábado (1°), pelo Campeonato Pernambucano, no Estádio do Arruda, cenas de violência extrema tomaram conta das ruas de Recife. Torcedores uniformizados se enfrentaram e um homem sofreu violência sexual durante a guerra protagonizada à luz do dia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em um dos vídeos mais bárbaros em que o Lance! teve acesso, dois homens foram cercados por vários outros vestidos com uniformes do Santa Cruz e acabaram violentamente espancados com barras de ferro, socos e pontapés. Eles ficaram nus e desacordados no meio da rua, enquanto um deles sofreu violência sexual com um objeto. Ele está hospitalizado em estado grave, segundo apurou a reportagem.

De acordo com informações do 'g1', 14 pessoas foram detidas por violência. Três pessoas foram autuadas na Delegacia de Paulista, município da Região Metropolitana do Recife, em flagrante delito por tentar invadir o Terminal Integrado de Passageiros Pelópidas Silveira.

Governo de Pernambuco anuncia proibição de torcidas

Em resposta aos episódios de violência e selvageria envolvendo integrantes de torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, o governo de Pernambuco anunciou a proibição da presença de público em cinco partidas de cada equipe. A medida foi tomada após uma reunião de cinco horas entre a governadora Raquel Lyra (PSDB), autoridades judiciais e de segurança do estado.

Os confrontos e as cenas de guerra horas antes do clássico no Arruda, por bairros do Recife, resultaram em feridos, prisões, lojas saqueadas e depredações na capital e Região Metropolitana.

Presidentes de Santa Cruz e Sport se manifestaram

Os presidentes do Santa Cruz e Sport, Bruno Rodrigues e Yuri Romão, se manifestaram após os atos de selvageria envolvendo as organizadas que antecedeu o "Clássico das Multidões".

Bruno Rodrigues, do Santa Cruz, definiu os torcedores como "bandidos". O presidente também afirmou que o investidor do clube , Márcio Cadar, vai conversar com os líderes de organizadas.

Já Yuri Romão criticou a decisão de proibição e torcidas nos próximos cinco jogos. Segundo o presidente do Sport, "nenhum dos clubes pode ser punido".