Os presidentes do Santa Cruz e Sport, Bruno Rodrigues e Yuri Romão, se manifestaram após os atos de selvageria envolvendo as organizadas que antecedeu o "Clássico das Multidões". As ruas de Recife foram cercadas por cenas de terror neste sábado.

Bruno Rodrigues, do Santa Cruz, definiu os torcedores como "bandidos". O presidente também afirmou que o investidor do clube , Márcio Cadar, vai conversar com os líderes de organizadas.

- Essa coisa no estádio é muito controlada, o problema é que as torcidas organizadas tem muita gente que realmente é infiltrada. Bandidos, a palavra é esta. Temos que buscar quem são. Isso que ocorreu hoje não tem nenhum apoio do clube. O Santa Cruz vai tomar as providências porque não aceita esse tipo de comportamento que afasta o torcedor, as famílias, quem gosta de futebol. A gente sabe que isso aí não tem a ver com 'torcedor raiz', e sim com os bandidos infiltrados - disse Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz. E completou:

- Estou muito triste com o que aconteceu. É uma coisa que a gente não aceita. Márcio Cadar (investidor do Santa Cruz) vai falar com quem comanda as torcidas organizadas, porque isso tem que ter um 'basta'. Infelizmente, hoje, isso chegou a um ponto insustentável, até se colocou se iria suspender o jogo.

Já Yuri Romão criticou a decisão de proibição e torcidas nos próximos cinco jogos. Segundo o presidente do Sport, "nenhum dos clubes pode ser punido".

- O que ocorreu hoje em nada tem a ver com o futebol. Trata-se de uma barbarie, fomentada, principalmente, por questões sociais. Acrescento que, o assunto deve ser tratado pelo poder público e pelas forças de segurança do estado. Nenhum dos clubes que estiveram em campo na tarde de hoje, podem ser punidos. Imputar responsabilidades a estas associações, é decretar a falência do futebol de Pernambuco - declarou Yuri Romão.