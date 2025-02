A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, publicaram notas de repúdio sobre as cenas de guerra e selvageria entre torcedores de Santa Cruz e Sport antes do “Clássico das Multidões”, realizado neste sábado (1º), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. As ruas do Recife foram depredadas e várias pessoas ficaram feridas. Dentro de campo, o Santa Cruz venceu por 1 a 0, com gol de Douglas Skilo.

Repúdio das autoridades

A governadora Raquel Lyra publicou um post na rede X, o antigo Twitter, repudiando a selvageria dizendo que está "tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife." Acrescentou que "cerca de 700 policiais estão destinados para a missão, e os feridos estão sendo atendidos no HR (Hospital da Restauração).

O prefeito João Campos também repudiou as imagens publicadas nas redes sociais e pediu investugação e punição aos envolvidos. "O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes", escreveu Campos.

As imagens que circulam nas redes sociais são fortes. Em uma delas é possível ver um homem nu sendo espancado por torcedores do Santa Cruz. Ele é agredido por socos e pontapés por mais de 10 homens, enquanto outras imagens mostram correria e fumaça pelas ruas da Zona Oeste do Recife. Além disso, lojas foram saqueadas.