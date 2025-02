Em resposta aos episódios de violência e selvageria envolvendo integrantes de torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, o governo de Pernambuco anunciou, neste sábado (1º), a proibição da presença de público em cinco partidas de cada equipe. A medida foi tomada após uma reunião de cinco horas entre a governadora Raquel Lyra, autoridades judiciais e de segurança do estado. Os confrontos e as cenas de guerra horas antes do clássico no Arruda, por bairros do Recife, resultaram em feridos, prisões e depredações na capital e Região Metropolitana.

Pela agenda do Sport, os próximos jogos são contra Fortaleza, pela Copa do Nordeste (quarta, dia 5), Maguary, pelo Pernambucano (domingo, 8), o clássico com o Náutico (dia 15), Moto Club (dia 19) e CRB (5 de março), os dois últimos pelo Nordestão.

O Santa Cruz jogará sem torcida contra o Central (dia 15) e mais quatro partidas seguintes, que podem ser pela segunda fase e semifinais do Campeonato Pernambucano ou até pela primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Cadastro biométrico dos torcedores

A portaria do Governo de Pernambuco que oficializa a proibição será veiculada em uma edição extraordinária do Diário Oficial, afetando jogos de qualquer campeonato que envolva os dois times. Além disso, o Ministério Público de Pernambuco recomendará que os clubes implementem o cadastramento biométrico de seus torcedores, visando aumentar o controle e a segurança nos estádios.

- A importância de ter controle sobre quem adquire ingressos e a necessidade de implementar a biometria, conforme exigido por lei, são fundamentais - destacou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho.



A selvageria que resultou na decisão foi amplamente divulgada nas redes sociais, com vídeos mostrando brigas generalizadas, depredação de propriedades e confrontos com a polícia. O saldo foi de doze pessoas feridas, levadas ao Hospital da Restauração, e 14 detenções por atos de violência.

- Tais eventos são intoleráveis, e as medidas adotadas buscam garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos - enfatizou a governadora Raquel Lyra.