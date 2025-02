Torcedores uniformizados de Santa Cruz e Sport protagonizaram cenas de guerra no início da tarde deste sábado (1°), antes do “Clássico das Multidões”, que acontece logo mais, às 16h30, no Estádio do Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. As ruas de Recife foram depredadas e várias pessoas ficaram feridas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As imagens que circulam nas redes sociais são fortes. Em uma delas é possível ver um homem nu sendo espancado por torcedores do Santa Cruz. Ele é agredido por socos e pontapés por mais de 10 homens, enquanto outras imagens mostram correria e fumaça pelas ruas da Zona Oeste do Recife. Além disso, lojas foram saqueadas.

⚠️ CENAS FORTES!

Brutal: Um vídeo mostra o momento em que um homem, possivelmente torcedor da uniformizada do Sport, é espancado por membros da uniformizada do Santa Cruz nas vésperas dos Clássico das Multidões. Mesmo caído, um agressor tenta feri-lo nas nádegas com uma vara. pic.twitter.com/8Qm0ichwOZ — Zorrinha (@zorrinhaoficial) February 1, 2025

De acordo com informações do 'G1', 12 vítimas de agressão física deram entrada no Hospital da Restauração (HR), emergência pública, até o meio da tarde.

continua após a publicidade

Em comunicado à imprensa, a governadora Raquel Lyra (PSDB) afirma que está acompanhando o trabalho das forças de segurança, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), e anunciou que vai se reunir com representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público para tratar do caso.