Briga generalizada entre jogadores marca o final de Cruzeiro x Atlético-MG

Nos minutos finais de Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

A confusão começou após o goleiro Éverson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto.

Foi necessária a intervenção da polícia e dos seguranças para conter a confusão. Após alguns minutos de paralisação, o árbitro decidiu encerrar a partida, confirmando a vitória do Cruzeiro e a conquista do título do Campeonato Mineiro de 2026.

Como foi Cruzeiro x Atlético

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes adotando cautela nos minutos iniciais. O Cruzeiro teve mais posse de bola e tentou se lançar ao ataque, mas, apesar da iniciativa, o começo do jogo foi marcado por poucas ações ofensivas e nenhuma oportunidade clara de gol.

A primeira etapa também foi marcada por muita disputa no meio-campo, com várias faltas e duelos físicos. O jogo permaneceu equilibrado e truncado durante os primeiros 45 minutos, com as duas equipes encontrando dificuldades para construir jogadas e criar chances reais de gol.

A segunda etapa começou mais movimentada, com o Cruzeiro adotando uma postura mais ofensiva. Na primeira chance mais clara no segundo tempo, a equipe celeste conseguiu abrir o placar, aos 15 minutos.

Gérson foi à linha de fundo e fez o cruzamento para a área, onde Kaio Jorge subiu mais alto que a defesa, venceu a disputa pelo alto e cabeceou em direção ao gol. A bola ainda bateu na trave e, apesar da tentativa de defesa de Éverson, acabou ultrapassando a linha, colocando o Cruzeiro em vantagem no marcador.

Após o gol, a partida ficou mais intensa. O Atlético adotou uma postura ofensiva, colocou mais atacantes em campo e se lançou ao ataque em busca do empate.

Apesar da pressão, o Cruzeiro se manteve bem postado e organizado defensivamente, conseguindo neutralizar as investidas do adversário. Assim, a equipe celeste segurou a vantagem e confirmou a vitória por 1 a 0, garantindo o título do Campeonato Mineiro.