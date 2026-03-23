Precisa de reforços? Artur Jorge fala sobre elenco do Cruzeiro

Novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge desembarcou em Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (23) no Aeroporto Internacional de Confins. Em sua primeira conversa com a imprensa, o comandante falou sobre o elenco celeste.

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– Acredito nos meus, e os meus são aqueles que tenho hoje. Vamos com esses dar o melhor e fazer o melhor, esperar que possamos, com esses, potenciar o verdadeiro Cruzeiro que podemos ter – disse o técnico.

Além de Artur Jorge, chegam com ele também André Cunha e João Cardoso, assistentes técnicos, Tiago Lopes, preparador físico, e Rodrigo Mira, analista de desempenho, que deixou o Botafogo para integrar a comissão do português.

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– Sejam felizes, estejam conosco, nos apoiem que também vamos apoiar – disse Artur Jorge em recado para a torcida.

Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

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Artur Jorge (Foto: Divulgação Al Rayyan)

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas neste sábado.

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