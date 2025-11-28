De volta ao futebol, após uma pausa que vinha desde abril, Tite convidou o treinador do Avaí, Vinicius Bergantin, para ser auxiliar em sua comissão técnica. O Leão da Ilha já foi avisado da decisão.

Nesta sexta-feira (28), Vinicius Bergantin, 45 anos, aceitou a proposta do ex-técnico da Seleção Brasileira e não fica no time catarinense. Ele chegou no final de setembro e livrou o Avaí do pequeno risco de rebaixamento na Série B.

O comandante do Leão tinha sinalizado que gostaria de ficar no Leão, mas a possibilidade de trabalhar no Velho Continente mudou o rumo para 2026. Tite, vale lembrar, não tem acerto com nenhum clube ainda, e eles já estiveram juntos no Flamengo, no ano passado.

Após ser demitido da Ferroviária-SP, Vinicius Bergantin acertou com o Avaí e teve quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas em 10 jogos, com aproveitamento de 53,33%. Ele perdeu os dois primeiros jogos e depois ficou invicto na reta final por oito partidas - o Leão terminou a Série B na nona colocação.

Tite estava fora do futebol desde abril

Em abril, Tite estava em negociações avançadas para retornar ao Corinthians, clube pelo qual conquistou os maiores títulos da carreira. No dia 22 daquele mês, contudo, ele divulgou comunicado informando que daria uma pausa na carreira para cuidar da saúde - ele teve uma crise de ansiedade.

O treinador de 64 anos não comanda uma equipe desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Flamengo. Ele tem no currículo as conquistas do Mundial de Clubes e da Libertadores de 2012, os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015 e a Sul-Americana de 2009, entre outros. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América de 2019 e chegou às quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Logo depois, ele deixou a equipe nacional.

Tite comandou a Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Veja a nota oficial do Avaí pela saída de Vinicius Bergantin

"O Avaí Futebol Clube informa que o diretor de futebol Roberto Braga e o técnico Vinícius Bergantin deixam suas funções a partir desta data.

O Clube agradece a dedicação, o profissionalismo e o empenho de ambos durante o período em que estiveram à frente do departamento de futebol e da equipe profissional e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O Avaí está em tratativas com outros profissionais no mercado e deve anunciar em breve os nomes dos substitutos. O objetivo é garantir a continuidade do planejamento traçado para a temporada 2026".