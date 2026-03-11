Domínguez celebra vitória e afirma compromisso do Atlético-MG com o Campeonato Brasileiro

Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado e a primeira vitória na competição, mas também afirmou que é necessário melhorar alguns pontos.

Nesta quarta-feira (11) o Atlético venceu o Internacional por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado e a primeira vitória na competição, além de afirmar o compromisso da equipe com o Brasileirão.

Domínguez celebrou muito a vitória, afirmando a importância de conquistar o primeiro triunfo na competição e iniciar uma reação. O treinador também afirmou que é necessário melhorar, mas que o resultado traz confiança a equipe para evoluir:

— Sabíamos a importância da partida, o único resultado era ganhar, tínhamos que começar a ganhar na competição. Ainda temos que melhorar muito, temos que melhorar defensivamente e com a bola nas questões de posicionamento, mas a vitória nos traz muita confiança — afirmou o treinador

Domínguez também comentou sobre a importância de ter objetivos no Brasileirão, diferente do que aconteceu nos dois últimos anos, quando o Galo priorizou outros torneios e acabou tendo dificuldades nas retas finais:

— Temos que ter como objetivo o torneio nacional. Não pode acontecer o que aconteceu nos dois últimos anos. Temos que ter objetivos no torneio local — afirmou El Barba

Como foi Atlético x Inter?

O jogo começou intenso e, logo no primeiro minuto, o Atlético abriu o placar. Hulk fez o passe para Cuello, que recebeu pela direita, avançou até a área e finalizou cruzado, sem chances de defesa para Rochet.

Após sofrer o gol, o Internacional passou a dominar a posse de bola e manteve grande volume ofensivo durante toda a primeira etapa. A equipe criou várias oportunidades perigosas diante do gol defendido por Éverson, mas faltou eficiência nas finalizações para chegar ao empate.

O Atlético, por sua vez, apostava em contra-ataques rápidos, porém tinha dificuldades para concluir as jogadas. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Galo chegou a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado por impedimento.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário: o Internacional pressionando em busca do empate. A equipe gaúcha seguiu criando boas chances, mas esbarrou nas defesas de Éverson e também na falta de pontaria de seu ataque. O Atlético manteve uma postura mais defensiva, com linhas baixas e organização na defesa, explorando novamente os contra-ataques.

A pressão do Inter continuou até os minutos finais, mas não foi suficiente para alterar o placar. O Atlético segurou a vitória por 1 a 0 e conquistou seu primeiro triunfo na competição.