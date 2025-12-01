O lateral-esquerdo Kaiki atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do Cruzeiro no sábado (29), no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com o feito, ele entrou no top-10 da posição que mais jogaram com a camisa do Cabuloso neste século.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Tenho que agradecer primeiramente a Deus por me proporcionar esse momento, por me dar força todos os dias para trabalhar. É um marco na minha carreira, né? Cem jogos com essa camisa gigante, ainda mais que eu sou cria do Cruzeiro. Então, estou muito feliz. Agora é continuar treinando, dedicando e que eu possa ganhar títulos com essa camisa - afirmou, na zona mista.

O lateral participou do gol da Raposa na partida para conseguir conquistar um ponto em Fortaleza. Ele avançou pela esquerda e cruzou na área, onde dois jogadores do Ceará se trombaram e marcaram contra a própria meta.

continua após a publicidade

Com o empate com o Ceará, o Cruzeiro se manteve na terceira colocação, com 69 pontos, e não tem mais chance de título, que ficará entre Flamengo e Palmeiras nas duas rodadas finais. Por outro lado, a Raposa está classificada de forma direta para a fase de grupos da Libertadores.

Kaiki no Cruzeiro

No clube desde os 11 anos, Kaiki entrou no elenco principal em 2021. Ele estreou profissionalmente no empate em 0 a 0 com o Tombense, em 1º de abril de 2021, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, com o técnico Felipe Conceição. O lateral entrou no lugar do meia Matheus Barbosa no segundo tempo.

continua após a publicidade

Nesse primeiro ano, foram apenas mais dois jogos. Em 2022, disputou seis partidas pela Série B do Brasileiro, com o técnico Paulo Pezzolano.

O jogador de 22 anos passou a ter mais minutagem em 2023, mas se firmou de vez nesta temporada ccom o técnico interino Wesley Carvalho, já com orientações à distância de Leonardo Jardim. Ele aproveitou a saída de Marlon para o Grêmio e, em 2025, soma 48 jogos, sendo 47 como titular, com um gol marcado e cinco assistências.

➡️ Veja mais notícias do Cruzeiro

Ao todo, Kaiki tem dois gols e seis assistências em 100 jogos, incluindo amistosos, pelo Cruzeiro.

Lance!

Kaiki entra no top-10 do Cruzeiro no século

Com 100 partidas pelo Cruzeiro, Kaiki está no top-10 laterais que mais atuaram pelo clube no século XXI. No elenco, William também está na briga e é o quarto da lista. Quem lidera é Jonathan, que jogou pela Raposa por seis temporadas.