Atlético-MG registra menor público da história da Arena MRV

Na noite desta quarta-feira (11) contra o Internacional, o Atlético registrou o menor público da história da Arena MRV. O Galo venceu o Colorado por 1 a 0 e conquistou o primeiro triunfo na competição.

O público presente foi de 10.132 para uma renda de R$ 454.202,85 . Essa foi a menor marca do estádio, inaugurado em Agosto de 2023.

Antes dessa, a marca de pior público havia sido registrada em dezembro de 2025, na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras pelo Brasileirão, quando estiveram presentes 13.878 torcedores para uma renda de R$ 535.000,17. Naquela ocasião, o Galo vinha da derrota na final da Sul-Americana para o Lanús e as chances de classificação para a libertadores eram remotas.

Menores públicos da história da Arena MRV

Atlético x Internacional (Campeonato Brasileiro de 2026):

Atlético 0 x 3 Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2025): 13.878

Atlético 1 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro de 2025): 18.321

Atlético 4 x 0 Maringá (Copa do Brasil de 2024): 19.853

Atlético 1 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro de 2024): 20.089

Atlético 2 x 1 Bragantino (Campeonato Brasileiro de 2025): 20.092

Atlético 2 x 1 Grêmio (Campeonato Brasileiro de 2024): 22.053

Momento atual do Atlético reflete na arquibancada

O momento atual do Atlético se reflete diretamente nas arquibancadas. O torcedor ainda demonstra insatisfação com a derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, resultado que encerrou a sequência de seis anos consecutivos do clube conquistando o título estadual.

Além disso, o início ruim no Campeonato Brasileiro, sem resultados positivos, também impacta a presença da torcida no estádio. O próximo compromisso do Atlético na Arena MRV será na quarta-feira (18), às 20h, contra o São Paulo. Antes disso, a equipe viaja a Salvador, onde enfrenta o Vitória no sábado (14), às 18h30.

