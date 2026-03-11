menu hamburguer
Futebol Nacional

Veja gol em Corinthians x Coritiba: Coxa sai na frente no placar

Equipes se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
22:21
Atualizado há 2 minutos
Coritiba saiu na frente no placar contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Gazeta Press)
O Coritiba saiu na frente no placar contra o Corinthians, nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o zagueiro Jacy foi o responsável por marcar para o Coxa.

O lance aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. O cronômetro marcava 36 minutos quando, em um escanteio cobrado por Josué, Jacy subiu mais que a defesa alvinegra para marcar de cabeça. A bola parou no canto esquerdo do goleiro Hugo Souza, que não teve chances de defesa. Veja o gol abaixo:

Após sair na frente do placar, o Coritiba seguiu surpreendendo dentro de campo. Além de limitar o ataque do Corinthians a jogadas sem perigo de gol, o alviverde voltou a marcar durante o segundo tempo.

Desta vez, foi o atacante Lucas Ronier o responsável por balançar as redes da Neo Química Arena. Tudo começou mediante uma troca de passes eficiente da equipe do técnico Fernando Seabra. Foi então que Josué cruzou para achar Lucas Ronier livre na área do Timão para marcar. Veja abaixo:

