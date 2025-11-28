Carlos Belmonte e mais dois deixam diretoria de futebol do São Paulo

Carlos Belmonte não é mais diretor de futebol do São Paulo. O dirigente pediu desligamento do cargo nesta sexta-feira (28), um dia após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Belmonte, outros dois nomes também deixaram suas funções no departamento de futebol tricolor: Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi. As saídas foram confirmadas oficialmente pelo clube em comunicado divulgado nas redes e nos canais oficiais.

– O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026.

O time agora volta suas atenções para as duas últimas partidas do Brasileirão. Na próxima quarta-feira (3), recebe o Internacional, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Tricolor encerra sua participação no torneio nacional no domingo (7), diante do Vitória, fora de casa.

Para explicar o momento conturbado vivido pelo clube do Morumbi, o presidente do São Paulo, Julio Casares, convocou uma coletiva para a tarde desta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Tricolor.

Com 48 pontos em 36 jogos, o São Paulo ocupa a 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e ainda nutre chances remotas de disputar a Copa Libertadores de 2026.