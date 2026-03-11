Atlético-MG: Éverson valoriza primeira vitória e fala em 'ganhar confiança' para reagir no Brasileiro

Após a partida, Éverson falou sobre a importância de vencer a primeira no Brasileirão e a confiança que a equipe ganha com o resultado.

O Atlético venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira (11) e conquistou a primeira vitória o Campeonato Brasileiro. Após a partida, Éverson falou sobre a importância de vencer a primeira no Brasileirão e a confiança que a equipe ganha com o resultado.

continua após a publicidade

Éverson iniciou comentando sobre o sentimento ruim de perder um clássico e a final do estadual para o rival. No entanto ressaltou sobre a equipe dar a volta por cima rapidamente e conquistar o resultado positivo:

— Uma vitória importante depois de um clássico, a gente sabe como é ruim perder um clássico e um título. Hoje viemos aqui, conquistamos uma vitória muito importante. Juntamos os cacos e conquistamos a primeira vitória em casa que vai dar confiança para poder fazer jogos melhores no Campeonato Brasileiro — afirmou o goleiro.

continua após a publicidade

Éverson também falou sobre a confusão no clássico no fim de semana e sobre isso não abalar seu desempenho em campo. O goleiro foi o protagonista da partida mais uma vez, fazendo defesas importantes e mantendo o resultado para o Galo no placar:

— O que aconteceu não tira meu foco, infelizmente aconteceu aquilo, não é exemplo para ninguém. Mas nunca vai tirar meu foco em ajudar o Atlético a vencer e conquistar resultados positivos.

continua após a publicidade

Éverson em Atlético x Inter (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético registra menor público da Arena MRV

Na noite desta quarta-feira (11) contra o Internacional, o Atlético registrou o menor público da história da Arena MRV.

O público presente foi de 10.132 para uma renda de R$ 454.202,85 . Essa foi a menor marca do estádio, inaugurado em Agosto de 2023.

Antes dessa, a marca de pior público havia sido registrada em dezembro de 2025, na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras pelo Brasileirão, quando estiveram presentes 13.878 torcedores para uma renda de R$ 535.000,17. Naquela ocasião, o Galo vinha da derrota na final da Sul-Americana para o Lanús e as chances de classificação para a libertadores eram remotas.