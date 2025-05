Como parte do acordo da vinda de Neymar, o Santos enfrentou o Red Bull Leipzig, da Alemanha, em um amistoso na quarta-feira (28), em Bragança Paulista. A derrota por 3 a 1 escancarou o momento péssimo que vive o alvinegro, mas o pior não foi isso.

Quando a partida acabou, Neymar foi perguntado novamente se vai renovar seu curto contrato com o Santos. Mais uma vez ele disse que não sabe e avisou: não vai mais responder sobre o assunto.

Aí, seu pai entrou em ação. Ao ser questionado pelos repórteres sobre a renovação, disse que do lado do staff do jogador todos os esforços foram feitos para não onerar o clube (só o salário do jogador é de R$ 4 milhões) e lançou a dúvida:

- A gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar.

De que tipo de estrutura fala Neymar pai? Se for a estrutura física, ele mesmo pode responder, afinal, passou boa parte do tempo do seu contrato se recuperando de contusão. Será que o Santos ofereceu as

melhores condições ou ele fez todo o trabalho de recondicionamento com profissionais particulares?

Se for estrutura financeira, o Santos poderá dizer. Afinal, além dos salários, a empresa de Neymar abocanha 75% dos contratos assinados depois da chegada do craque. Difícil imaginar uma outra relação tão boa para um atleta em um acordo com um clube.

Santos serviu para abrigar a volta de Neymar ao futebol

O Santos terá de avaliar se esportivamente a presença de Neymar valerá a pena. O próprio jogador acha que sim, o que ficou claro em uma recente declaração sua, em que disse que em campo ele resolve. Isso depois de jogar bem por 25 minutos. Mas nem mesmo seu desempenho foi capaz de evitar a eliminação do Santos para o CRB na Copa do Brasil.

O que fica dessa história até aqui é que o Santos serviu para abrigar a volta de Neymar ao futebol em uma relação em que o clube pareceu sempre ser um coadjuvante para o brilho do astro. O problema é que em campo ele pouco fez porque pouco esteve em campo, vitimado por contusões.

Neymar pai perguntou se o Santos tem condição de abrigar Neymar. A pergunta mais certeira seria: Neymar está dando ao Santos o que se esperava?

Neymar no aquecimento para o jogo contra o CRB (Foto: Divulgação / X @SantosFC)

