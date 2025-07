Escalação do Bahia contra o América de Cali não tem centroavante

O Bahia está escalado para a partida contra o América de Cali (COL), marcada para as 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. A grande surpresa é a ausência de um centroavante, já que Willian José volta de lesão e Lucho Rodríguez vive má fase. A solução encontrada por Rogério Ceni foi começar com Cauly jogando mais avançado, ideia que funcionou no segundo tempo do duelo contra o Fortaleza.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A boa notícia, porém, é a volta do atacante Willian José, que se recuperou de uma entorse no tornozelo e está à disposição no banco de reservas. Ainda assim, Ceni preferiu poupá-lo no início e escalou Cauly para jogar mais avançado na vaga de Lucho Rodríguez, que seria o substituto natural da posição.

Por outro lado, o principal desfalque do Bahia para o jogo é o meia e capitão Everton Ribeiro, expulso no jogo da ida por agressão, já nos minutos finais. Michel Araújo foi o escolhido para substituir o camisa 10 do Tricolor.

continua após a publicidade

Quem também ficou fora da relação foi o volante Rezende, que passa por transição. O volante Erick e os zagueiros Kanu e Fred Lippert também se recuperam de lesão e estão fora do jogo.

Escalação de Bahia e América de Cali

Estádio Pascual Guerrero, palco de Bahia x América de Cali (Foto: divulgação / EC Bahia)

Desta forma, a escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o América de Cali é a seguinte: Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Michel Araújo e Cauly; Erick Pulga e Ademir.

continua após a publicidade

Já o América de Cali, do recém-chegado técnico Gabriel Raimondi, vem com a seguinte escalação: Soto; Cristian Tovar, Bocanegra, Jean Pestaña e Marcos Mina; Escobar, Carrascal e Navarro; Barrios, Jhon Murillo e Luis Ramos.

✅ Ficha técnica

AMÉRICA DE CALI x BAHIA

PLAYOFFS – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming);

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).