Após polêmica, CBF divulga áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

Após pedido do São Paulo, a CBF divulgou os áudios do VAR do clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo (5). O Tricolor solicitou a análise de cinco lances. A partida terminou 3 a 2 para a equipe alviverde, de virada, no Morumbis.

Um dos pontos centrais foi o pênalti não marcado em Gonzalo Tapia, derrubado na área por Allan. Ramon Abatti Abel não foi ao monitor, o que justificou a ausência de divulgação imediata após o jogo. A revisão não reconheceu a penalidade. A conversa entre a arbitragem de vídeo e o árbitro de campo sustentou que houve “escorregão acidental”.

— Escorregou. A bola está passando. Pode seguir — disse Ramon Abatti Abel.



— É justamente isso. Ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área — respondeu o VAR.

O São Paulo alega que a não marcação interferiu no rumo do confronto. Foram questionados cinco lances: dois pênaltis não marcados em Tapia, a não expulsão de Andreas Pereira, uma falta não assinalada após cotovelada de Gustavo Gómez e uma falta não marcada em zagueiro do Palmeiras na origem do primeiro gol alviverde.

No lance de Andreas Pereira, destacado por dirigentes como Rui Costa e Carlos Belmonte, a discussão tratou da entrada sobre Marcos Antônio. O meio-campista recebeu apenas cartão amarelo.



— Quero ver esse lance — pediu o VAR.



— Tem um contato que não é pleno na canela, posteriormente um contato que é o pé. Deixa eu dar uma olhada se ele despreza a disputa da bola — seguiu.



— É com o pé, com o pé é uma intensidade média e seguimos — informou.

Aarbitragem e VAR não consideraram lance para pênalti (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Quanto ao suposto pisão de Gustavo Gómez, a arbitragem alegou que foi sem intenção, também confirmado pelo VAR.

– Pra mim tem o pisão, mas sem intenção. Tem um pisão de disputa – disse Ramon Abatti Abel.

Outro lance de Gómez também foi divulgado. No caso, quanto a um braço do jogador também em Tapia.

– Quando ele vai levantar, toca o cotovelo. Já foi checado, quando vai levantar, atinge o rosto do atleta, mas nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada no adversário – disse Ilber, VAR da partida.