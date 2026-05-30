Jardim define escalação do Flamengo contra o Coritiba

O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Coritiba neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. Com nove desfalques, o técnico Leonardo Jardim foi obrigado a promover mudanças no time rubro-negro. A bola rola às 16h (de Brasília) no Maracanã.

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O Mais Querido não conta com os nove jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo por suas seleções. São eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia). Este último, expulso na última rodada diante do Palmeiras, já não poderia entrar em campo diante do Coxa.

Com tantas ausências, a única opção entre os mais experientes para exercer a função de meia-atacante era o espanhol Saúl, que deixou o jogo contra o Cusco com dores. Assim, Jardim optou por deixá-lo no banco e escalou o Rubro-Negro com quatro atacantes.

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A escalação do Flamengo para enfrentar o Coritiba tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Erick Pulgar; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!



Confira a #escalação do MENGÃO para enfrentar o Coritiba, pelo Brasileirão! #FLAxCFC pic.twitter.com/0DBzEFL2CO — Flamengo (@Flamengo) May 30, 2026

Já o Coritiba vai a campo com: Pedro Rangel, JP Chermont, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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🇳🇬📝 Escalado pro jogo contra o Flamengo. É a 18ª rodada do Brasileirão!



🟢⚪ #FLAxCFC #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/nwBRYbXAWY — Coritiba (@Coritiba) May 30, 2026

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Todos os relacionados do Flamengo

Goleiros:

Andrew

Dyogo Alves

Rossi

Laterais:

Ayrton Lucas

Daniel Sales

Emerson Royal

Johnny

Zagueiros:

Daniel Silva

João Victor

Léo Ortiz

Vitão

Meio-campistas:

Erick

Evertton Araújo

Saúl Ñiguez

Sayago

Luiz Felipe

Atacantes:

Alan Santos Bruno Henrique Cebolinha Joshua Luiz Araújo Pedro Samuel Lino Wallace Yan

Mais informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Coritiba

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)