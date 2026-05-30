Jardim define escalação do Flamengo contra o Coritiba
Equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), neste sábado (30), no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Coritiba neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão. Com nove desfalques, o técnico Leonardo Jardim foi obrigado a promover mudanças no time rubro-negro. A bola rola às 16h (de Brasília) no Maracanã.
Com nove desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Coritiba
Flamengo
Lesionados, suspensos e convocados da 18ª rodada do Brasileirão
Futebol Nacional
Jardim diz que Flamengo ‘vive de vitórias’ e impõe condição para retorno a Portugal
Flamengo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O Mais Querido não conta com os nove jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo por suas seleções. São eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia). Este último, expulso na última rodada diante do Palmeiras, já não poderia entrar em campo diante do Coxa.
Com tantas ausências, a única opção entre os mais experientes para exercer a função de meia-atacante era o espanhol Saúl, que deixou o jogo contra o Cusco com dores. Assim, Jardim optou por deixá-lo no banco e escalou o Rubro-Negro com quatro atacantes.
A escalação do Flamengo para enfrentar o Coritiba tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Erick Pulgar; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!— Flamengo (@Flamengo) May 30, 2026
Confira a #escalação do MENGÃO para enfrentar o Coritiba, pelo Brasileirão! #FLAxCFC pic.twitter.com/0DBzEFL2CO
Já o Coritiba vai a campo com: Pedro Rangel, JP Chermont, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.
🇳🇬📝 Escalado pro jogo contra o Flamengo. É a 18ª rodada do Brasileirão!— Coritiba (@Coritiba) May 30, 2026
🟢⚪ #FLAxCFC #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/nwBRYbXAWY
+ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Todos os relacionados do Flamengo
Goleiros:
- Andrew
- Dyogo Alves
- Rossi
Laterais:
- Ayrton Lucas
- Daniel Sales
- Emerson Royal
- Johnny
Zagueiros:
- Daniel Silva
- João Victor
- Léo Ortiz
- Vitão
Meio-campistas:
- Erick
- Evertton Araújo
- Saúl Ñiguez
- Sayago
- Luiz Felipe
Atacantes:
- Alan Santos
- Bruno Henrique
- Cebolinha
- Joshua
- Luiz Araújo
- Pedro
- Samuel Lino
- Wallace Yan
Mais informações do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo x Coritiba
18ª rodada - Campeonato Brasileiro
📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias