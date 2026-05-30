Com nove desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Coritiba
Equipes se enfrentam neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã
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O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Coritiba neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao todo, a equipe rubro-negra tem nove desfalques.
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O Mais Querido não conta com os nove jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo por suas seleções. São eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia). Este último, expulso na última rodada diante do Palmeiras, já não poderia entrar em campo diante do Coxa.
Para suprir o total de ausências, o técnico Leonardo Jardim chamou atletas da equipe sub-20 para completar o elenco. Com isso, o banco de reservas conta com Alan Santos, Daniel Sales, Daniel Silva, João Victor, Johnny, Joshua, Luiz Felipe e Santiago.
Confira a lista de relacionados do Rubro-Negro
Goleiros:
- Andrew
- Dyogo Alves
- Rossi
Laterais:
- Ayrton Lucas
- Daniel Sales
- Emerson Royal
- Johnny
Zagueiros:
- Daniel Silva
- João Victor
- Léo Ortiz
- Vitão
Meio-campistas:
- Erick
- Evertton Araújo
- Saúl Ñiguez
- Sayago
- Luiz Felipe
Atacantes:
- Alan Santos
- Bruno Henrique
- Cebolinha
- Joshua
- Luiz Araújo
- Pedro
- Samuel Lino
- Wallace Yan
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Mais informações de Flamengo x Coritiba
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo x Coritiba
18ª rodada - Campeonato Brasileiro
📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
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