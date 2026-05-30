Com nove desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Coritiba

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Coritiba neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao todo, a equipe rubro-negra tem nove desfalques.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Mais Querido não conta com os nove jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo por suas seleções. São eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia). Este último, expulso na última rodada diante do Palmeiras, já não poderia entrar em campo diante do Coxa.

Para suprir o total de ausências, o técnico Leonardo Jardim chamou atletas da equipe sub-20 para completar o elenco. Com isso, o banco de reservas conta com Alan Santos, Daniel Sales, Daniel Silva, João Victor, Johnny, Joshua, Luiz Felipe e Santiago.

continua após a publicidade

Confira a lista de relacionados do Rubro-Negro

Goleiros:

Andrew

Dyogo Alves

Rossi

Laterais:

Ayrton Lucas

Daniel Sales

Emerson Royal

Johnny

Zagueiros:

Daniel Silva

João Victor

Léo Ortiz

Vitão

Meio-campistas:

Erick

Evertton Araújo

Saúl Ñiguez

Sayago

Luiz Felipe

Atacantes:

Alan Santos Bruno Henrique Cebolinha Joshua Luiz Araújo Pedro Samuel Lino Wallace Yan

+ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mais informações de Flamengo x Coritiba

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Coritiba

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)