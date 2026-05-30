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Com nove desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Coritiba

Equipes se enfrentam neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
13:51
Atualizado há 0 minutos
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Pedro comemora gol do Flamengo contra o Athletico (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraPedro comemora gol do Flamengo; sem convocados, atacante é referência do Rubro-Negro (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
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O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Coritiba neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao todo, a equipe rubro-negra tem nove desfalques.

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O Mais Querido não conta com os nove jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo por suas seleções. São eles: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); De Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia). Este último, expulso na última rodada diante do Palmeiras, já não poderia entrar em campo diante do Coxa.

Para suprir o total de ausências, o técnico Leonardo Jardim chamou atletas da equipe sub-20 para completar o elenco. Com isso, o banco de reservas conta com Alan Santos, Daniel Sales, Daniel Silva, João Victor, Johnny, Joshua, Luiz Felipe e Santiago.

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Confira a lista de relacionados do Rubro-Negro

Goleiros:

  • Andrew
  • Dyogo Alves
  • Rossi

Laterais:

  • Ayrton Lucas
  • Daniel Sales
  • Emerson Royal
  • Johnny

Zagueiros:

  • Daniel Silva
  • João Victor
  • Léo Ortiz
  • Vitão

Meio-campistas:

  • Erick
  • Evertton Araújo
  • Saúl Ñiguez
  • Sayago
  • Luiz Felipe

Atacantes:

  1. Alan Santos
  2. Bruno Henrique
  3. Cebolinha
  4. Joshua
  5. Luiz Araújo
  6. Pedro
  7. Samuel Lino
  8. Wallace Yan
Lance!

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Mais informações de Flamengo x Coritiba

✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo x Coritiba
18ª rodada - Campeonato Brasileiro

📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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