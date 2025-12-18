Tinga deixa o Fortaleza e acerta com clube da Série A

Após longa passagem, o lateral-direito Tinga está de saída do Fortaleza. O destino do jogador é o Coritiba, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, por sua vez, jogará a Segunda Divisão.

Capitão do Fortaleza, Tinga possuía contrato até abril de 2026. No entanto, o diretor de futebol Sérgio Papellin já se despediu do atleta nas redes sociais, indicando que a saída deve acontecer antes disso.

Tinga chegou ao Leão pela primeira vez em 2015, quando foi emprestado pelo Grêmio. O retorno definitivo aconteceu em 2018 e continuou até a temporada que se encerrou neste mês. No período, o atleta chegou a atuar como zagueiro sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

Tinga está de saída do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Foram 389 jogos ao todo, com 26 gols e 35 assistências. O ídolo conquistou dez títulos: seis do Campeonato Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), três da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e um da Série B (2018).

Carpini projeta Fortaleza na Série B

Em sua apresentação oficial, que aconteceu na manhã da última segunda-feira (15), Thiago Carpini detalhou o estilo de jogo que o Fortaleza poderá adotar na Série B.

— Em algumas situações a gente vai precisar nos adaptar às circunstâncias da competição, mas não abrindo mão dos nossos comportamentos e do que é o DNA do Fortaleza. Principalmente nos jogos dentro de casa, enfrentei por algumas vezes. Time sempre ofensivo, vertical, que busca sempre o gol. De uma competitividade muito grande. São ideias de jogo que também acredito e espero trazer isso no meu trabalho - disse o técnico.