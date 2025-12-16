Com Carpini, Fortaleza já tem data para se reapresentar; veja

De olho na temporada 2026, o elenco do Fortaleza já tem data para se reapresentar e retomar as atividades. Thiago Carpini, novo técnico do Leão, comandará os treinos.

A reapresentação está marcada para o dia 29 de dezembro (segunda-feira). A estreia em 2026 será no dia 11 de janeiro (domingo), contra o Ferroviário, valendo pelo Campeonato Estadual. A Série B, grande foco do ano, começará apenas em março.

Carpini assumiu o lugar de Martín Palermo, que não renovou com o Tricolor após o encerramento do Brasileirão. O argentino teve bom desempenho e chegou perto de evitar a queda, mas o baixo aproveitamento dos técnicos anteriores (Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva) pesou.

O novo comandante disse que o Fortaleza entrará na Série B entre os principais favoritos. O time estava na elite do futebol brasileiro desde 2019 - foram sete edições em sequência, um recorde para os nordestinos nos pontos corridos.

Carpini projeta Fortaleza na Série B

Em sua apresentação oficial, que aconteceu na manhã da última segunda-feira (15), Thiago Carpini detalhou o estilo de jogo que o Fortaleza poderá adotar na Série B.

— Em algumas situações a gente vai precisar nos adaptar às circunstâncias da competição, mas não abrindo mão dos nossos comportamentos e do que é o DNA do Fortaleza. Principalmente nos jogos dentro de casa, enfrentei por algumas vezes. Time sempre ofensivo, vertical, que busca sempre o gol. De uma competitividade muito grande. São ideias de jogo que também acredito e espero trazer isso no meu trabalho - disse o técnico.