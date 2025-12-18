Vasco x Corinthians: histórico de finais da Copa do Brasil aponta favorito após empate

O empate sem gols entre Corinthians e Vasco pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil na última quarta-feira (17), na Neo Química Arena, é boa notícia para os cariocas. Isso é, ao menos, é o que aponta o histórico da competição.

Este foi o 14º empate em um primeiro jogo de decisão do principal torneio mata-mata do país. O recorte das 13 ocasiões anteriores demonstra vantagem para a equipe mandante da partida de volta: oito títulos contra cinco daqueles que tiveram que decidir fora de casa.

Além disso, nas últimas seis vezes em que o time visitante não perdeu (empatou ou venceu) o jogo de ida, ele se sagrou campeão na volta. A última vez que os visitantes conseguiram o título após tropeçar em casa foi em 2007, quando o Fluminense superou o Figueirense. Desta forma, o histórico da competição aponta um favoritismo para o lado do Cruz-Maltino, que decidirá em casa em 2025.

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no jogo decisivo da Copa do Brasil. Uma vitória simples dá o título para qualquer um dos times; em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

