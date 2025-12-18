Vasco e Corinthians ficaram no empate sem gols na noite de quarta-feira (17), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, e Léo Jardim afirmou estar preparado caso o título seja decidido nos pênaltis no Maracanã. O goleiro cruz-malino destacou que a preparação para cobranças faz parte da rotina e avaliou que a equipe poderia ter saído de São Paulo com um resultado melhor.

Herói em duas classificações do Gigante nos pênaltis nesta edição da Copa do Brasil, contra Operário e Fluminense, Jardim disse preferir a definição nos 90 minutos, mas garantiu prontidão para qualquer cenário.

— Espero que não precise. Que a gente consiga fazer um jogo consistente e o resultado nos 90 minutos. Mas se tiver que ir para os pênaltis vou fazer o meu melhor e estar o mais preparado possível para ajudar o Vasco — afirmou na zona mista.

O goleiro explicou que o trabalho específico para penalidades é constante, independentemente de a partida indicar ou não esse desfecho.

— Mesmo quando é um jogo que não tem chance de ir para a disputa de pênalti, a gente se prepara. Porque pode ter cobrança de pênalti durante os 90 minutos. A gente tenta estar o mais preparado para isso. É intensificar análise, preparação para estar pronto independente do que acontecer no jogo — completou.

Léo Jardim vê o Vasco melhor que o Corinthians na ida

Sobre o empate na Neo Química Arena, Léo Jardim avaliou que o Vasco executou o plano de jogo e criou oportunidades para vencer. A equipe finalizou mais do que o Corinthians e acertou a trave em cabeçada de Barros no segundo tempo.

— Era nossa proposta vencer o jogo aqui. Sabemos o quão difícil é enfrentar o Corinthians aqui na arena. Soubemos entender muito bem o jogo. Quando a gente conseguiu fazer o nosso jogo, colocar em prática o que a gente trabalha, criou boas oportunidades para vencer — disse.

— Claro que o empate não é um resultado de se jogar fora, mas a gente sai de campo com a sensação de que poderia ser melhor — acrescentou.

Durante a partida, Léo Jardim defendeu com os pés uma finalização de Yuri Alberto aos 31 minutos do segundo tempo, lance posteriormente anulado por impedimento.

— O pessoal estava até brincando comigo no vestiário. Se fizer uma edição rápida antes do bandeirinha levantar o braço, dá para colocar no DVD (risos).

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã, no jogo decisivo da Copa do Brasil. Uma vitória simples dá o título para qualquer um dos times; em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Léo Jardim durante duelo entre Vasco e Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

