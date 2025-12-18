Internacional recusa proposta por volante

O interesse do Athlético-PR pelo volante Bruno Gomes virou oferta oficial nos últimos dias. O Internacional, contudo, recusou a proposta pelos baixos valores sugeridos pelo Furacão. Também pesou na decisão o projeto de aproveitamento do volante no Beira-Rio. O São Paulo também demonstrou interesse pelo atleta, mas não confirmou oferta.

O camisa 15, que voltou a jogar apenas em setembro, foi aproveitado tanto como meio-campista quanto como lateral-direito.

Internacional recusa proposta

Conforme apurou o Lance!, o clube paranaense teria colocado na mesa de 4 milhões de euros, cerca de R$ 25,9 milhões pela cotação atual, pela liberação do meio-campista de 24 anos. Fontes ligadas à direção alvirrubra admitiram a procura, mas garantiram que o montante apresentado pelo Furacão foi inferior.

Já o Tricolor Paulista ficou apenas na sondagem até o momento. O time do Morumbi tem cenário indefinido após polêmicas com a diretoria e pode não confirmar o interesse.

Projeto para 2026

Além da proposta ter ficado abaixo do esperado pelos cartolas, o Inter também descarta uma transferência pela importância do jogador para 2026. Ao mesmo tempo, os dirigentes não descartam, mais adiante, uma renovação do vínculo. O atual tem duração até 2027.

Desde sua volta aos gramados, no final começo do mês de outubro, após lesão sofrida na primeira partida de 2025, Bruno Gomes demonstrou interesse, tanto a Ramón Díaz como a Abel Braga, que quer atuar fixado no meio-campo. Ele não descarta, em uma eventualidade, ser deslocado para a lateral direita.

No jogo contra o Guarany de Bagé, na abertura do Campeonato Gaúcho, em 22 de janeiro, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, diagnosticado posteriormente como ruptura do ligamento cruzado anterior. Ele só retornou aos gramados em 1º de o outubro, na partida contra Corinthians, pela 26ª rodada do Brasileirão.