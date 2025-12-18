Davide se despede do Botafogo: 'Consciência tranquila'

Desligado do comando da equipe principal, o técnico Davide Ancelotti se despediu do Botafogo em publicação nesta quinta-feira (18). O italiano deixou o clube após sair em defesa pela permanência do preparador físico Luca Guerra e entrar em divergências com a SAF.

Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 33 jogos e conseguiu 56,6% de aproveitamento, com 15 vitórias,11 empates e sete derrotas. Ele foi contratado ap´so a participação do Alvinegro no Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

Davide Ancelotti comandou o Botafogo por 33 jogos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja a mensagem de Davide Ancelotti:

"Hoje encerro um capítulo importante da minha vida profissional. Não é simples se despedir de um lugar onde se viveu com intensidade, pressão e emoção, e onde se criaram relações reais.

As decisões fazem parte do caminho e nem sempre cabem em explicações públicas. O que posso dizer é que essa etapa foi vivida com honestidade, entrega e respeito.

Quero agradecer ao clube pela oportunidade e a todas as pessoas que fizeram parte desse período: direção, staff, colaboradores, jogadores e torcedores.

Aos jogadores, pelo trabalho diário e pela forma como enfrentamos juntos os momentos bons e difíceis.

Aos torcedores, pela paixão, pela cobrança e pelo amor ao clube — isso dá sentido a tudo.

Levo comigo aprendizado, gratidão e a consciência tranquila de ter dado tudo o que tinha.

Esse capítulo termina, mas o Botafogo permanece em mim."

Clube queria mudança na preparação física

A cúpula do futebol alvinegro entende que mudanças na preparação física eram necessárias. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.

