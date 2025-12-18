menu hamburguer
São Paulo

Enzo Díaz, Tapia, Galoppo: São Paulo confirma troca com o River Plate

Tricolor deve resolver situações em breve

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/12/2025
11:48
Giuliano Galoppo está emprestado ao River (Foto: Divulgação)
O São Paulo está perto de definir a situação de Enzo Díaz, Gonzalo Tapia e Giuliano Galoppo. O Lance! apurou que uma negociação envolvendo os dois jogadores que estavam emprestados ao Tricolor e Galoppo, atualmente no River Plate, está encaminhada para ser concluída.

A permanência de Enzo Díaz já era tratada como praticamente certa. Em setembro, o lateral atingiu a quantidade de partidas que tornava a compra obrigatória. Em termos financeiros, o São Paulo deve desembolsar cerca de 2 milhões de dólares ao River Plate, valor que, na cotação atual, gira em torno de R$ 10,8 milhões. Desde aquele período, também existia a possibilidade de Galoppo ser incluído na composição do negócio.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segundo a apuração da reportagem, essa possibilidade deve se concretizar. Emprestado até o fim do ano, Galoppo tende a seguir em definitivo no River Plate, em uma operação que o São Paulo considera positiva para todos os envolvidos.

Já Gonzalo Tapia também deve permanecer no Morumbi. O atacante chileno, contratado pelo River Plate no início de 2025, foi cedido ao São Paulo por empréstimo com opção de compra. O vínculo ia até junho de 2026, mas, com a aquisição em definitivo, a expectativa é que Tapia assine um novo contrato com o clube paulista.

➡️O dia em que o São Paulo foi soberano: Amoroso relembra os 20 anos do Mundial de 2005

Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada
Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada. (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Negociação de Galoppo abate valor de Enzo

A compra de Galoppo pelo River Plate gira em torno dos 3,6 milhões de dólares. Ou seja, abate totalmente o valor de Enzo e ainda renderia cerca de 1,4 milhão de dólares ao São Paulo. A resolução dos casos está pendente somente dos últimos detalhes e da oficialização.

