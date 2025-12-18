Enzo Díaz, Tapia, Galoppo: São Paulo confirma troca com o River Plate

O São Paulo está perto de definir a situação de Enzo Díaz, Gonzalo Tapia e Giuliano Galoppo. O Lance! apurou que uma negociação envolvendo os dois jogadores que estavam emprestados ao Tricolor e Galoppo, atualmente no River Plate, está encaminhada para ser concluída.

A permanência de Enzo Díaz já era tratada como praticamente certa. Em setembro, o lateral atingiu a quantidade de partidas que tornava a compra obrigatória. Em termos financeiros, o São Paulo deve desembolsar cerca de 2 milhões de dólares ao River Plate, valor que, na cotação atual, gira em torno de R$ 10,8 milhões. Desde aquele período, também existia a possibilidade de Galoppo ser incluído na composição do negócio.

Segundo a apuração da reportagem, essa possibilidade deve se concretizar. Emprestado até o fim do ano, Galoppo tende a seguir em definitivo no River Plate, em uma operação que o São Paulo considera positiva para todos os envolvidos.

Já Gonzalo Tapia também deve permanecer no Morumbi. O atacante chileno, contratado pelo River Plate no início de 2025, foi cedido ao São Paulo por empréstimo com opção de compra. O vínculo ia até junho de 2026, mas, com a aquisição em definitivo, a expectativa é que Tapia assine um novo contrato com o clube paulista.

Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada. (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Negociação de Galoppo abate valor de Enzo

A compra de Galoppo pelo River Plate gira em torno dos 3,6 milhões de dólares. Ou seja, abate totalmente o valor de Enzo e ainda renderia cerca de 1,4 milhão de dólares ao São Paulo. A resolução dos casos está pendente somente dos últimos detalhes e da oficialização.