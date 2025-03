Quinteros é denunciado por agressão em Grêmio x Juventude

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) por 'agressão física' contra o atacante Ênio, do Juventude. O julgamento será na terça-feira (11), às 17h, e ele pode perder os dois jogos da final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional.

Quinteros foi acusado nos artigos 258-B e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro fala em 'invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar”. O segundo diz 'praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente'.

A pena prevista para o artigo 258-B é de uma a três partidas de suspensão. Já o artigo 254-A prevê quatro a 12 partidas de punição.

Quinteros, do Grêmio, se envolveu em tumulto durante partida contra o Juventude. Foto: Luiz Erbes/AGIF

A confusão no estádio Alfredo Jaconi começou quando a partida estava paralisada após o gol de Gustavo Martins, aos 51 minutos, que deu a classificação gremista para a final e foi revisado pelo VAR. O treinador invadiu o gramado e acertou com atleta Ênio, do Juventude, com a mão. O lateral Reginaldo empurrou Quinteros logo em seguida e ambos foram expulsos pelo árbitro Anderson Daronco.

Além do treinador do Tricolor, o TJD-RS denunciou Reginaldo por 'agressão física' no mesmo artigo 254-A. Outro expulso, o zagueiro Jemerson, do time de Caxias do Sul, será julgado por 'ato desleal'.

Quinteros cumpre suspensão automática contra o Inter no sábado (8), às 17h45, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da final do Gauchão. Na terça, ele saberá no julgamento se ficará de fora também da partida da volta, no Beira-Rio.

Gre-Nal pelo Gauchão

O primeiro Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho teve o horário alterado. O jogo entre Grêmio e Internacional passou das 16h30 para 17h45 de sábado (8), na Arena do Grêmio.

A alteração foi aceita após pedido dos clubes, que tinham mostrado preocupação com o horário inicial por conta das altas temperaturas em Porto Alegre. O clássico do final de semana tinha previsão de até 40°C, segundo dados da "MetSul", empresa de meteorologia.