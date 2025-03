O Corinthians acumulou mais uma derrota inesperada na Libertadores. Desta vez, ela aconteceu para o Barcelona de Guayaquil, por 3 a 0, na última quarta-feira (5), pela terceira rodada da fase preliminar do torneio continental, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Após o revés, o jornalista Flávio Prado ironizou a equipe alvinegra.

Durante o programa "Canelada", da "Rádio Jovem Pan", o comunicador classificou a atuação do Corinthians como vexatória. Contudo, pontuou que determinado resultado é "normal" para o clube alvinegro na Libertadores. Flávio Prado ainda brincou ao cogitar que o clube deveria negociar a vaga nos próximos anos.

- O Corinthians pareceu o Corinthians de Libertadores. A história do clube na competição é essa. É o que eu falo sempre, "hablou" espanhol, o negócio complica. É uma tradição do clube, faz parte da história. Não é o primeiro vexame e também não será o último. Já falei, o Corinthians tinha que negociar a vaga quando vai para a Libertadores - iniciou o jornalista, antes de completar:

- Ele vai para fazer vexame, dar alegria para os rivais. Os torcedores do Palmeiras estão rindo, os do São Paulo também. O Corinthians poderia ter ficado quietinho no Paulista, que é onde dão certo as coisas. Apesar disso, eu convoco a torcida a ir para a Neo Química na próxima quarta-feira. Se tem uma coisa que eu adoro é ver os torcedores saindo do estádio com aquela cara, de desesperado, roendo unha, em qualquer lugar, adoro. É impagável.

Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan (Foto: Reprodução)

Corinthians x Barcelona de Guayaquil

Após a derrota, a equipe de Ramón Díaz precisará reverter a goleada dentro de casa. Os clubes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Timão precisa vencer por três gols de vantagem para levar o confronto para os pênaltis.

Antes disso, o Corinthians tem outro confronto decisivo para o início de temporada. No domingo (9), o Alvinegro enfrenta o Santos, às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista, também em Itaquera.