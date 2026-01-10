O Campeonato Cearense de 2026 começou na última terça-feira (6). Já na Série B do Estadual, que está prevista para se iniciar no dia 15 de março, há um time que quase subiu para o Brasileirão na última década.

Trata-se do Icasa, sexto colocado na Série B de 2013. Sem o sonhado acesso, o clube caiu sucessivamente a nível nacional e, posteriormente, acumulou rebaixamentos no Campeonato Cearense.

Icasa quase subiu em 2013

O Icasa terminou a Série B de 2013 com 59 pontos, em quinto lugar na tabela. O Figueirense, quarto colocado, fez 60 pontos e foi o último time a obter vaga na elite. O Ceará também brigou pelo acesso naquele ano e ficou em sétimo lugar, com a mesma pontuação do Icasa.

Apesar daquela boa campanha, os rebaixamentos vieram na sequência. O Verdão do Cariri caiu para a Série C em 2014 e para a Série D em 2015. Mesmo jogando a Quarta Divisão em 2022, o Icasa não chegou a avançar para a fase seguinte.

Partida entre Icasa e Vasco, pela Série B de 2014 (Foto: Marcelo Sadio/vasco.com.br)

Polêmica e indenização da CBF

A história do Icasa na Série B de 2013 é contada com um grande asterisco. Isso porque o Figueirense, quarto colocado, escalou um jogador de forma irregular no início do torneio.

Os cearenses entraram com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) exigindo a perda de pontos dos catarinenses. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a reconhecer o erro, mas o caso foi arquivado por prescrição.

Assim, o clube de Juazeiro do Norte entrou na Justiça solicitando uma indenização por parte da CBF, alegando a perda de uma chance: atuar na elite do futebol nacional. Após uma longa batalha judicial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu a vitória ao Icasa e condenou a CBF a pagar R$ 84,3 milhões pelo caso.

Em dezembro de 2025, o Verdão do Cariri confirmou que o valor de R$ 80,9 milhões tinha sido depositado em uma conta judicial. Ainda restava receber da CBF uma parcela de R$ 3,4 milhões.

Do montante, cerca de R$ 9,3 milhões serão destinados para honorários advocatícios. O restante, de R$ 75 milhões, fica para o Icasa, que antes precisa pagar todas as suas dívidas.

Tentativas no Estadual

Após as quedas nacionais, o rebaixamento do Icasa no Estadual aconteceu em 2016, quando o time nem chegou a pontuar nos seis jogos do quadrangular do descenço. O retorno à elite aconteceu somente em 2021, depois de um título na Série B de 2020.

Troféu do Campeonato Cearense (Foto: Lucas Emanuel/FCF)

No entanto, um novo rebaixamento aconteceu em 2022. Desde então, o Icasa vem lutando para retornar à elite do Campeonato Cearense. Depois disso, o sonho seria o de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro.

Entre cada acesso nesse sonho, o Verdão poderia até viver o que não conseguiu em 2013. Resta ver se o dinheiro recebido ajudará o clube a conseguir tal feito.

