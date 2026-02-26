São Paulo estuda reintegração de Alisson e traça planos para futuro

O São Paulo está pensando no futuro e na reintegração de Alisson. O jogador seria relacionado para o confronto contra o Coritiba, nesta quarta-feira, 25, mas apresentou um quadro de virose às vésperas da partida. O Lance! apurou que o Tricolor não está pensando em negociá-lo no momento, a menos que chegue alguma proposta que realmente faça sentido financeiramente.

continua após a publicidade

A última vez que o volante foi relacionado foi para o jogo contra o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista. Depois, começaram as negociações com o Corinthians. Alisson estava praticamente certo com o rival, em negociação na qual chegaria por empréstimo. No entanto, o Corinthians não conseguiu pagar o valor que o Tricolor pediu pela liberação, que girava em torno de R$ 1 milhão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O atleta chegou a se despedir dos companheiros, mas retornou ao SuperCT. Hoje, o São Paulo entende que não foi culpa de Alisson, mas sim do Corinthians. Por isso, não haveria motivo para afastar o meia ou algo do gênero. Inclusive, Alisson segue treinando normalmente com o elenco desde então.

continua após a publicidade

Alisson está treinando normalmente com o restante do elenco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/ GazetaPress)

+ Aposte nos jogos do São Paulo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Crespo entende que Alisson precisaria recuperar seu espaço

Crespo entende que pode contar com Alisson em seu elenco, mas, como disse de forma clara em algumas coletivas de imprensa, espera que o meia consiga recuperar seu espaço, como se estivesse em uma "fila". Ao se recuperar da virose, o São Paulo planeja traçar um plano de retomada para o jogador, tanto em campo quanto na relação com a torcida, tendo em vista que chegou a ser alvo de protestos logo após a polêmica.