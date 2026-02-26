Fluminense acirra disputa com Botafogo por Dantas, do Novorizontino
Time paulista segue vivo na disputa do Campeonato Estadual
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Botafogo acirraram a disputa pela contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro foi destaque da Série B no ano passado e é um dos principas jogadores do time no Paulistão de 2026. O Alvinegro apresentou proposta oficial pelo defensor no início da semana e recebeu contraproposta do time paulista. O Tricolor formalizou uma oferta depois do Glorioso. Como informado pelo Lance!, o Novorizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador. O time só vai aceitar propostas com pagamento de 2,1 milhões de euros à vista (cerca de 12 milhões de reais).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Palmeiras x Fluminense: anulação por ‘erro de direito’ não costuma prosperar no STJD
Futebol Nacional26/02/2026
- Futebol Nacional
Árbitro de Palmeiras x Fluminense se pronuncia após erro na saída de bola: ‘Foi observado por mim’
Futebol Nacional26/02/2026
- Fora de Campo
Mauro Cezar critica pênalti em Vitor Roque, do Palmeiras: ‘Melhor do Brasil’
Fora de Campo26/02/2026
A proposta do Fluminense está nas mãos do Novorizontino, conforme informado inicialmente pela repórter Aline Nastari, da "Tnt Sports". O Botafogo já teve a primeira oferta negada, junto com uma contraproposta dos paulistas pedindo pagamento à vista. A proposta inicial do Tricolor também é com pagamento parcelado.
O Alvinegro busca outros meios de convencer o Novorizontino com a formato de compra. O pagamento à vista é uma opção quase inviável. Do outro lado, o Fluminense vê essa realidade de forma mais plausível e pode ganhar vantagem na negociação nos próximos dias por esse motivo. A proposta formalizada pelo Tricolor também foi de forma parcelada.
Dantas foi alvo do Glorioso em 2025, mas o clube não conseguiu concretizar a negociação com o Novorizontino. Agora o Flu também entra na briga pela revelação. O Tricolor deseja mais um zagueiro para o elenco e vê o jovem de 21 anos com muito potencial. A janela de transferências do futebol brasileiro vai até o dia 27 de março.
O jogador é reconhecido pela boa capacidade de construção com as duas pernas e bola longa. Defensivamente, Dantas se destaca pelos números de interceptações e disputas vencidas pelo alto.
O Novorizontino está na disputa do Campeonato Paulista. No último domingo (22), o time eliminou o Santos nas quartas de final por 2 a 1. Dantas é um dos principais jogadores do elenco. O clube está focado na disputa do título estadual e aguarda para avançar em negociações. Até o momento, nenhuma proposta foi aceita.
Dantas, alvo de Fluminense e Botafogo no Paulistão 2026:
7 jogos
86% acerto no passe
54% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
0.7 interceptações por jogo
4.9 bolas recuperadas por jogo
5.0 cortes por jogo
61% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.0 falta por jogo
Nota Sofascore 7.19
2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo
Dantas na Série B 2025:
26 jogos
2 gols
84% acerto no passe
46% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
1.5 interceptações por jogo
4.1 bolas recuperadas por jogo
4.1 cortes por jogo
59% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.3 faltas por jogo
Nota Sofascore 7.02
2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo
2° zagueiro com mais interceptações por jogo
+ Aposte na partida em jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias