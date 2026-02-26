menu hamburguer
Futebol Nacional

Fluminense acirra disputa com Botafogo por Dantas, do Novorizontino

Time paulista segue vivo na disputa do Campeonato Estadual

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
17:10
Atualizado há 0 minutos
Dantas com Neymar em Novorizontino x Santos pelo Paulistão 2026 (Foto: Divulgação)
imagem cameraDantas com Neymar em Novorizontino x Santos pelo Paulistão 2026 (Foto: Divulgação)
Fluminense e Botafogo acirraram a disputa pela contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro foi destaque da Série B no ano passado e é um dos principas jogadores do time no Paulistão de 2026. O Alvinegro apresentou proposta oficial pelo defensor no início da semana e recebeu contraproposta do time paulista. O Tricolor formalizou uma oferta depois do Glorioso. Como informado pelo Lance!, o Novorizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador. O time só vai aceitar propostas com pagamento de 2,1 milhões de euros à vista (cerca de 12 milhões de reais).

Relacionadas

A proposta do Fluminense está nas mãos do Novorizontino, conforme informado inicialmente pela repórter Aline Nastari, da "Tnt Sports". O Botafogo já teve a primeira oferta negada, junto com uma contraproposta dos paulistas pedindo pagamento à vista. A proposta inicial do Tricolor também é com pagamento parcelado.

O Alvinegro busca outros meios de convencer o Novorizontino com a formato de compra. O pagamento à vista é uma opção quase inviável. Do outro lado, o Fluminense vê essa realidade de forma mais plausível e pode ganhar vantagem na negociação nos próximos dias por esse motivo. A proposta formalizada pelo Tricolor também foi de forma parcelada.

Dantas foi alvo do Glorioso em 2025, mas o clube não conseguiu concretizar a negociação com o Novorizontino. Agora o Flu também entra na briga pela revelação. O Tricolor deseja mais um zagueiro para o elenco e vê o jovem de 21 anos com muito potencial. A janela de transferências do futebol brasileiro vai até o dia 27 de março.

O jogador é reconhecido pela boa capacidade de construção com as duas pernas e bola longa. Defensivamente, Dantas se destaca pelos números de interceptações e disputas vencidas pelo alto.

O Novorizontino está na disputa do Campeonato Paulista. No último domingo (22), o time eliminou o Santos nas quartas de final por 2 a 1. Dantas é um dos principais jogadores do elenco. O clube está focado na disputa do título estadual e aguarda para avançar em negociações. Até o momento, nenhuma proposta foi aceita.

Dantas, alvo de Fluminense e Botafogo no Paulistão 2026:

7 jogos
86% acerto no passe
54% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
0.7 interceptações por jogo
4.9 bolas recuperadas por jogo
5.0 cortes por jogo
61% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.0 falta por jogo
Nota Sofascore 7.19

2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo

Dantas na Série B 2025:

26 jogos
2 gols
84% acerto no passe
46% acerto no passe longo
1.4 desarmes por jogo
1.5 interceptações por jogo
4.1 bolas recuperadas por jogo
4.1 cortes por jogo
59% eficiência nos duelos
62% eficiência nos duelos aéreos
1.3 faltas por jogo
Nota Sofascore 7.02

2° zagueiro com mais bolas recuperadas por jogo
2° zagueiro com mais interceptações por jogo

Dantas em Novorizontino x Santos pelo Paulistão 2026 (Foto: Divulgação)
Dantas em Novorizontino x Santos pelo Paulistão 2026 (Foto: Divulgação)

Tudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
