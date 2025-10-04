Jogador alega injúria racial e dá soco em adversário; veja vídeo

O jogo entre Nacional-PR e Batel, pela Taça FPF, foi marcado por uma agressão e uma denúncia de injúria racial. Aos 41 minutos do segundo tempo, o zagueiro PV, do Nacional, acertou um soco no volante Diego, do Batel, após afirmar ter sido alvo de ofensas raciais. O árbitro, ao ser informado, acionou o protocolo antirracismo, cruzando os punhos em “X”.

continua após a publicidade

➡️ Barra supera o Santa Cruz e é campeão da Série D

Diego caiu no gramado com sangramento e precisou de atendimento médico. A ambulância entrou em campo para prestar socorro, e o jogo ficou paralisado por cerca de 17 minutos até a chegada de um novo veículo. PV foi expulso por agressão.

A confusão começou depois de uma falta de ataque. PV foi conversar com o árbitro, recebeu ofensas de Luís Hyago e, em seguida, de Diego, antes de reagir com o soco.

continua após a publicidade

A partida terminou com vitória do Batel por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação da equipe e eliminou o Nacional-PR da competição. A Taça FPF, que conta com a participação de 10 clubes — entre eles Athletico e Coritiba, que utilizam elencos alternativos —, vale uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confusão após agressão por suposta injúria racial (Foto: Reprodção)

Nota da FPF sobre suposta injúria racial e agressão

"Combater o racismo é um compromisso da Federação Paranaense de Futebol. Repudiamos o ocorrido na partida entre Batel x Nacional pela Taça FPF neste sábado (04), em Guarapuava.

continua após a publicidade

Após uma situação de jogo que causou confusão na área, o zagueiro do Nacional acabou expulso por agressão contra um jogador do Batel, ao supostamente reagir a uma injúria racial, desferindo um soco no adversário.

O árbitro da partida, Diego Ruan Pacondes da Silva, seguiu o protocolo global antirracismo da FIFA, com o gesto característico dos braços cruzados, sinalizando o ocorrido, e a partida ficou parada por cerca de 18 minutos.

Racismo não!

A FPF mantém campanhas permanentes antirracismo nos estádios (com placas, cartazes e faixas), no site e redes sociais e lançou em 2005 um vídeo explicativo sobre o protocolo da FIFA contra o racismo. Também reiteramos nosso posicionamento contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados.

Os atos desse sábado serão encaminhados e julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná."