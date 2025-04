Time de Gusttavo Lima demite treinador após três jogos no estadual

Time do Gusttavo Lima, o Paranavaí demitiu o técnico Fabrício Carvalho após três jogos na Segundona do Campeonato Paranaense. O cantor sertanejo é dono do "Vermelhinho" desde o começo do ano passado.

A demissão aconteceu nesta terça-feira (29) por conta da do Paranavaí por 1 a 0 para o líder Galo Maringá, em casa, no domingo (27). Além do treinador, o auxiliar Bruno Lopes e o preparador físico Jean Strehl também foram desligados.

O ACP estreou com vitória por 2 a 0 diante do Toledo em casa, que teve a presença de Gusttavo Lima no estádio, e empatou em 1 a 1 com o Batel, fora de casa. Assim, o Paranavaí ocupa a quinta colocação, com quatro pontos. O primeiro colocado tem sete pontos.

O formato da Segundona mudou nesta temporada e agora oito dos 10 times se classificam para as quartas de final - anteriormente, eram quatro equipes direto para as semifinais. Dois clubes sobem para a elite do futebol paranaense.

O Paranavaí de Gusttavo Lima volta a campo contra o Laranja Mecânica na segunda-feira (5), às 20h, no Municipal José Chiappin, em Arapongas. Depois, visita o Foz do Iguaçu, em 11 de maio.

Gusttavo Lima comprou o Paranavaí em 2024

Gusttavo Lima decidiu investir no futebol e se tornou sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paranavaí, em fevereiro de 2024. Ele comprou 60% das ações do clube do interior do Paraná, que manteve apenas 1%. O restante da SAF foi dividido entre a empresa Full Sports e outros investidores.

A compra da SAF do Paranavaí teve uma operação total de R$ 3 milhões. A promessa dos investidores é construir um centro de treinamento e investir nas categorias de base, além de voltar para a primeira divisão do Paranaense.

No ano passado, o Paranavaí terminou a fase de grupos na quarta colocação, com 17 pontos. O ACP perdeu o acesso para o Rio Branco na semifinal ao empatar em casa (1x1) e perder fora (3x2). Em 2023, sem o investimento de Gusttavo Lima, a equipe conquistou a Terceirona.

Gusttavo Lima nos jogos do Paranavaí

Gusttavo Lima perfilado com jogadores do Paranavaí antes do jogo. Foto: Thamela Quirino/ACP

O cantor sertanejo, quando tem espaço na agenda de shows, tenta acompanhar os jogos do Paranavaí no estádio Waldemiro Wagner. Gusttavo Lima esteve presente em uma partida em 2024 e em outra neste ano.

Há duas semanas, ele desembarcou em seu avião particular com a camisa do clube e foi recebido pela torcida no aeroporto. Depois, Gusttavo Lima esteve na preleção com o elenco, ficou perfilou ao lado dos jogadores na execução do hino nacional e acompanhou a vitória contra o Toledo.

- A gente espera que da melhor forma possa disputar esse campeonato e dando oportunidades aos jogadores. Já saíram muitos jogadores da base e colocando esses garotos, ciente de que o campeonato pode ser decidido nos dois ou nos três primeiros jogos - destacou Gusttavo Lima.