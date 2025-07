Mauro Cezar dispara sobre atitude de brasileiro no Mundial: ‘Muito infeliz’

Uma cena chamou atenção após a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes, diante do Chelsea, na última sexta (5). Em coletiva de imprensa, um repórter fez uma pergunta a Estevão, que devolveu a pergunta ao profissional. Mauro Cezar comentou a atitude do jovem atleta.

Depois de devolver a pergunta para o repórter, o jovem cochichou algo no ouvido de Abel Ferreira, e os dois riram. A cena repercutiu nas redes sociais e nos programas esportivos.

Nesta segunda-feira (7), o jornalista Mauro Cezar falou sobre a atitude de Estevão depois da eliminação palmeirense. A fala foi ao ar no programa "Posse de Bola", no canal UOL Esportes.

- Acho que ele foi muito infeliz ali, muito mal, porque o repórter fez uma pergunta que muitos torcedores fizeram. Por que o que faltou? O que poderia ser feito a mais para que o Palmeiras saísse com a classificação?

Estêvão, ex-Palmeiras, pode jogar o Mundial pelo Chelsea? Entenda o que diz a Fifa

O atacante Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras nesta sexta-feira (4), quando foi eliminado pelo Chelsea, seu novo clube, nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Como a delegação alviverde já está no Brasil, a Cria da Academia ficou no exterior para dar início ao processo de adaptação ao clube inglês, mas não poderá atuar pelo time nesta edição do Mundial.

Por mais que agora Estêvão já seja jogador dos Blues, a Fifa não permite que um atleta atue por dois clubes diferentes em uma mesma edição do torneio internacional. Portanto, ainda que a transferência entre Palmeiras e Chelsea esteja concretizada, por ter entrado em campo pelo clube brasileiro, o jovem não poderá dar continuidade na competição pelo seu time atual.

Outro ponto é que o prazo de inscrição para jogadores atuarem no Mundial chegou ao fim. A entidade máxima abriu uma janela emergencial de inscrição entre os dias 27 de junho e 3 de julho.

O time inglês vai disputar uma vaga na final do Mundial com o Fluminense, em partida marcada para a próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.