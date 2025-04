Palmeiras fecha contratação de joia do clube de Gusttavo Lima

Com a missão de reforçar as categorias de base, o Palmeiras acertou a contratação do atacante João Lemos para a equipe sub-16. O jogador era um dos destaques do Paranavaí, clube que tem o cantor Gusttavo Lima como proprietário.

A diretoria alviverde adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que chega em definitivo à Academia de Futebol. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Nosso Palestra".

Nos últimos anos, o Palmeiras se destacou por revelar alguns dos principais nomes do futebol brasileiro. Além de Endrick e Estêvão, presenças constantes nas convocações da Seleção Brasileira, o meia-atacante Luis Guilherme, hoje no West Ham, e o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, também ganharam espaço no futebol europeu.

O Palmeiras acertou a contratação do atacante João Lemos, novo reforço da equipe sub-16 (Foto: Reprodução)

Gusttavo Lima no futebol

No início de 2024, Gusttavo Lima anunciou a compra de parte da SAF do Atlético Clube Paranavaí. Na última temporada, a equipe conquistou o título da terceira divisão do Campeonato Paranaense e garantiu o acesso.

Dono de 60% da SAF, o cantor divide a gestão com outros sócios e tem como metas levar o clube à primeira divisão do estadual, além de modernizar e gerar receitas com as categorias de base.

Calendário do Palmeiras na Copa Libertadores

Após estrear com vitória no em Lima, no Peru, diante do Sporting Cristal, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Líder do Grupo G ao lado dos paraguaios, o Verdão busca os três pontos para se isolar na ponta da chave.

