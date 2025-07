Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das séries B e C do Brasileirão, da Eurocopa feminina, do Campeonato Finlandês e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Thiago Silva é ídolo de três dos quatro times da semifinal do Mundial

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 7 de julho de 2025)

Brasileirão Série B

Operário-PR x Chapecoense – 19h – Disney+

América-MG x Athletic Club – 21h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Botafogo-PB x São Bernardo – 19h30 – Nosso Futebol+

Ponte Preta x Tombense – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Eurocopa feminina

Espanha (F) x Bélgica (F) – 13h – CazéTV

Portugal (F) x Itália (F) – 16h – CazéTV

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Jogos de hoje: seleção espanhola vai a campo para enfrentar a Bélgica na 2ª rodada da Eurocopa Feminina (Foto: Seleção Espanhola/Divulgação)

Copa Cosafa sub-20

Zâmbia sub-20 x Essuatíni sub-20 – 7h – FIFA+

África do Sul sub-20 x Botsuana sub-20 – 10h – FIFA+

Copa Cosafa feminina sub-20

África do Sul sub-20 (F) x Essuatíni sub-20 (F) – 7h – FIFA+

Zâmbia sub-20 (F) x Angola sub-20 (F) – 10h – FIFA+

Campeonato Finlandês

KTP Kotka x Gnistan – 12h – OneFootball

Campeonato Carioca Série A2

Pérolas Negras x Duque de Caxias – 14h45 – TV Alerj

Campeonato Islandês

FM Hafnarfjordur x Stjarnan – 16h15 – OneFootball

Copa Espírito Santo

Vilavelhense x Vitória-ES – 19h – TVE Espírito Santo

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.