Dorival diz estar ‘recuperado’ após Seleção e detalha chegada ao Corinthians

Dorival Júnior concedeu a primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians. Nesta terça-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava, o novo comandante do Timão estava leve e falou sobre a expectativa do novo trabalho após a sua saída da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador esteve no comando do selecionado nacional entre 2024 e março deste ano, mas sua saída foi traumática, após uma goleada sofrida pela Argentina por 4 a 1, durante a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dorival Júnior declarou que precisou de um tempo para digerir a demissão, e só aceitou o convite do Corinthians ao notar que estava preparado para um novo desafio.

— Ter acertado com o Corinthians, eu só viria para o clube no momento que eu me sentisse confortável e recuperado, sessa condição, que para mim, profissional, foi marcante e registrou no meu íntimo. Eu não viria se não estivesse recuperado, é uma outra situação, estou totalmente integrado, falo no sentido de trabalho, não ainda com todo o Corinthians. Em termos de trabalho, já estou totalmente integrado e preparado para o meu desafio — disse o treinador.

continua após a publicidade

Treinador foi apresentado no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Contato com o Timão

Dorival Júnior era o "plano B" do Corinthians. O clube alvinegro chegou a fechar com Tite, mas o treinador declinou após anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física. O foco da diretoria se voltou ao técnico.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, chegou a se encontrar com Dorival Júnior em Florianópolis. As partes se acertaram, mas posteriormente houve divergências financeiras. O anúncio oficial foi feito na segunda-feira (28), um desfecho satisfatório segundo o técnico.

continua após a publicidade

-Primeiro, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui, um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo, e podem ter certeza de que farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Tivemos um contato com o Fabinho, eu o recebi na minha casa. No dia seguinte, ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro talvez tenha provocado a demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, tudo resolvido. Estou muito feliz de estar aqui-

Estreia do técnico

Inscrito no BID, a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians será nesta quarta-feira (30), contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília). O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.