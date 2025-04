A informação de que o uniforme reserva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será predominante vermelho caiu como uma bomba entre os apaixonados por futebol. Tradicionalmente azul, a segunda camisa dará lugar a cor inédita, que já está sendo produzida pela Nike, fornecedora da CBF. Em sua coluna, no UOL, o ex-jogador Walter Casagrande criticou a escolha e afirmou que essa decisão é um "desrespeito" e "uma imbecilidade".

- Quando vi pela primeira vez essa história de camisa vermelha, achei que era uma brincadeira e até tirei uma onda dizendo que poderia ser uma terceira camisa. Mas quando percebi que era sério, me revoltei. Por quê? Porque o mundo conhece o Brasil jogando com a tradicional amarelinha ou com a também vitoriosa azul, que foi a primeira campeã mundial na Suécia em 1958 - iniciou.

- A camisa da seleção brasileira tem que ser com as nossas cores, as cores da nossa bandeira que são verde, amarelo, azul e branco. Não existe o vermelho nessa história. Quem pensou nessa indecorosa ideia provavelmente não entende e nem compreende a importância da nossa história futebolística com as cores amarela e azul - detonou Casagrande.

O acordo entre CBF e Nike prevê a definição dos uniformes com pelo menos dois anos de antecedência, para haver tempo hábil da empresa produzir, corrigir e distribuir às peças tanto para a uso dos atletas quanto para venda aos torcedores.

- Imagine vocês assistindo à Copa do mundo de 2026 e o Brasil jogando contra a Itália com a camisa vermelha. A gente vai se identificar muito mais com a tradicional "Squadra Azzurra" do que com a seleção brasileira. Ao invés de falar "Todo mundo respeita a nossa amarelinha", vamos falar "Todo mundo respeita a nossa vermelhinha?

- A escolha da cor dessa camisa foi uma imbecilidade e não tem nada a ver com política e muito menos com as eleições do ano que vem. O que temos que fazer é um movimento contra a aposentadoria da camisa azul e contra a camisa vermelha por causa da nossa tradição - disparou.

Seleção Brasileira de vermelho?

Como o acordo entre CBF e Nike estabelece dois anos de antecedência para a definição dos uniformes, é difícil mudança até a Copa do Mundo de 2026. A aprovação e produção de um novo modelo até junho do próximo fere o prazo estabelecido pela empresa americana.

Fontes afirmam que, caso se sinta pressionado a descartar a camisa vermelha, o presidente Ednaldo Rodrigues pode solicitar à Nike um modelo em outra cor - azul, por exemplo. Contudo, a fornecedora não seria obrigada a atender ao pedido do dirigente, criando um possível entrevero entre empresa e entidade.