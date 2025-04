Globo é condenada a pagar indenização a goleiro por reprisar ‘frango’; veja vídeo

A Globo perdeu o recurso e foi condenada a indenizar o goleiro Alexandre Cajuru por reprisar uma falha na programação do Sportv. O valor estipulado pela Justiça paulista é de R$ 30 mil. A sentença ainda não é definitiva.

Cajuru, então goleiro do CSA, errou na derrota de virada por 2 a 1 para a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B, em 2020. Ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, o meia-atacante João Paulo tentou um chute da intermediária em cima do camisa 12, que tentou encaixar e mandou para dentro das redes.

Na transmissão do jogo, o narrador do grupo Globo imediatamente reagiu ao lance e soltou: "Cajuru, que é isso? O que eu vou explicar lá em Maceió? Tava na mão e ele não foi bem".

Após a falha, quando o time alagoano vencia por 1 a 0, Cajuru foi substituído no intervalo por Bruno Grassi. Na ocasião, o CSA informou ele sentiu uma fisgada na coxa direita. Apesar da troca, Matheus Peixoto fez o gol da vitória da Macaca na segunda etapa.

Cria do Athletico, Cajuru foi contratado em 2017 pelo CSA após passagem pela Ferroviária. Ele sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo em 2018 e ficou quase dois anos sem jogar.

Em 2020, ele deixou o CSA depois de 23 jogos e se transferiu para a Jacuipense-BA no ano seguinte. Após três anos sem atuar, ele voltou aos gramados em 2024 pelo Paranoá-DF. Atualmente, Cajuru está sem clube.

Alexandre Cajuru, que processou a Globo, machucou o joelho em jogo do CSA. Foto: Reprodução/Premiere FC

Globo exibiu falha por quase 5 mil vezes

De acordo com a ação do goleiro Cajuru, obtida pelo Uol, a Globo exibiu a falha no jogo por, ao menos, 4.800 vezes. A emissora criou um vídeo dos "vacilos dos goleiros do Brasileirão", que era inserida antes e após os jogos das Séries A e B, além do intervalos.

- Como era de se esperar, trouxe sérios dissabores, em virtude da repercussão no meio do futebol onde o goleiro vive e trabalha. O que uma emissora está fazendo com o ser humano extrapola todos os sentidos comuns. Tais fatos destruíram a carreira de um jovem com muitos sonhos. A Globo, com nítido cunho vexatório, não deixa a sociedade esquecer - relatou o advogado João de Araújo Júnior, dentro do processo.

A Globo se defendeu, afirmou que o vídeo de Cajuru foi exibido apenas três vezes e que o "Top 3 vaciladas no Brasileirão 2020" fez parte de uma série da programação do Sportv com destaques positivos e negativos do Brasileiro.

Em outubro de 2023, a emissora foi condenada em primeira instância, e agora a Justiça não aceitou a argumentação. De acordo com o desembargador e relator Marcello Perino "a Globo extrapolou no direito de informar, levando o goleiro ao constrangimento, com transmissão abusiva do lance". A emissora ainda pode apresentar novo recurso.