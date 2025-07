Kelly Key divulga trabalho na presidência de clube de futebol

A cantora brasileira Kelly Key, famosa pelo hit "Baba Baby", compartilhou nas redes sociais o próprio trabalho como presidente do Kiala FC, da Angola. A artista toca o trabalho ao lado do marido, Mico Freitas, desde 2024. Ela é a única mulher a frente de um time no país africano.

O clube da cantora teve recentemente campanha de sucessos. Na última temporada, a equipe alcançou resultados significativos em competições de base, conquistando títulos nas categorias sub-17 e sub-19.

Cantora festeja sucesso do clube

Para celebrar e divulgar os feitos recentes, Kelly Key compartilhou um vídeo nas redes sociais divulgando o projeto. A publicação, além de apresentar o Kiala FC, também busca expandir a marca e o projeto, que recentemente estabeleceu uma parceria com o Flamengo.

- Conheçam o Kiala FC – o clube que eu e meu marido fundamos do zero há um ano e que já conquistou o Provincial 2025 nas categorias de base! Mais do que futebol, a gente transforma vidas: formamos jovens dentro e fora do campo com disciplina, valores e propósito. Eles fazem três refeições aqui, o café da manhã o almoço e o lanche, uma realidade muitas vezes distante para os jovens deste país. Quer saber mais? Vem conhecer esse projeto que tá fazendo história em Angola - diz a publicação da cantora.

Vale destacar, que a presença feminina em cargos de liderança no futebol angolano ainda é extremamente rara. Kelly Key quebra paradigmas da região, ao assumir determinado papel de destaque no cenário esportivo do país africano.

