O Fluminense abriu nesta sexta-feira (11) o processo de check-in para os sócios-torcedores visando o confronto contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida marca o retorno do Tricolor aos gramados após a participação da equipe no Mundial de Clubes.

A venda de ingressos será realizada em diferentes fases, com prioridade para os sócios de categorias superiores. Os torcedores não-sócios poderão comprar seus bilhetes a partir de domingo (13), exclusivamente pela internet. Já a venda nas bilheterias físicas começará apenas no dia do jogo.

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Ordem de prioridade

Sexta-feira (11/07), às 10h: Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família, Leste Raiz e Pacote Futebol

Sexta-feira (11/07), às 18h: Arquiba 75% e Pacote Jogos

Sábado (12/07), às 10h: Arquiba Raiz

Sábado (12/07), às 18h: Guerreiro

Regras de compra

A apresentação do CPF físico oficial será obrigatória para a compra de qualquer ingresso — inteira, meia-entrada ou gratuidade. Não serão aceitas fotos ou cópias do documento. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix, cartão de crédito ou débito.

Além disso, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por reconhecimento facial (biometria), tanto para ingressos comprados online quanto presencialmente. O sistema foi implementado com foco em segurança e agilidade no acesso dos torcedores.

Preços dos ingressos por setor

Setor Sul

Sócios de categorias superiores: Check-in

Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 20

Arquiba Raiz: R$ 40

Guerreiro Toda Terra: R$ 48

Guerreiro: R$ 64

Leste Raiz / Inteira: R$ 80

Meia-entrada: R$ 40

Setor Leste Inferior

Sócios de categorias superiores: Check-in

Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz: R$ 15

Guerreiro Toda Terra: R$ 36

Guerreiro: R$ 48

Inteira: R$ 60

Meia-entrada: R$ 30

Setor Leste Superior

Sócios de categorias superiores: R$ 0

Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz: R$ 10

Guerreiro Toda Terra: R$ 24

Guerreiro: R$ 32

Inteira: R$ 40

Meia-entrada: R$ 20

Setor Oeste

Sócios de categorias superiores: Check-in

Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 30

Arquiba Raiz: R$ 60

Guerreiro Toda Terra: R$ 72

Guerreiro: R$ 96

Leste Raiz / Inteira: R$ 120

Meia-entrada: R$ 60

Setor Norte

Mesmos valores do Setor Sul

Setor Maracanã Mais

Maraca+ e equivalentes: R$ 0

Demais planos e público geral: R$ 600 (inteira) | R$ 337,50 (meia-entrada)

Gratuidades

O resgate online das gratuidades deve ser feito pelo site, com login e senha, seguindo o fluxo normal de compra.