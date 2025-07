Caso Vai de Bet: defesa de Augusto Melo tenta anular investigação e denúncia

A defesa de Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, entrou com pedidos à 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa, Lavagem de Bens e Valores da Capital de São Paulo para anular o inquérito da Polícia Civil, e consequentemente, rejeitar liminarmente as denúncias apresentadas ao Ministério Público.

A investigação, conduzida pelo delegado Tiago Fernando Correia, apurou irregularidades no contrato entre a casa de apostas Vai de Bet e o Corinthians, vigente entre janeiro e junho de 2024. Augusto Melo foi indiciado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, junto aos ex-diretores do clube, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, além do empresário Alex Cassundé, apontado como intermediário.

Os advogados de defesa de Augusto Melo, Ricardo Hasson Sayeg e Rodrigo Campos Hasson Sayeg, argumentam que a Polícia Civil não poderia julgar o caso, pois a Vai de Bet é administrada pela BETPIX N.V, registrada em Curaçao, uma ilha holandesa no Caribe, com pagamentos em dólares e, portanto, o caso deveria ter sido investigado pela Polícia Federal.

A peça judicial argumenta que as provas coletadas no processo são “elementos vazios, irregulares e direcionados, colhidos por autoridade absolutamente incompetente”, e que a "Polícia Civil do Estado de São Paulo é incompetente para conduzir o inquérito, uma vez que os fatos investigados envolveriam “lavagem de dinheiro com forte componente internacional”, o que atrairia a competência da Polícia Federal e da Justiça Federal.

Investigação apura irregularidades no caso Vai de Bet (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Denunciado e consequências no Corinthians

Nesta quinta-feira (10), o Ministério Público de São Paulo ofereceu uma denúncia à Justiça contra Augusto Melo pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto e associação criminosa. Marcelinho Mariano e Sérgio Moura também foram denunciados.

A denúncia foi baseada inteiramente no documento elaborado pela Polícia Civil. Os promotores pedem para que os denunciados paguem R$ 40 milhões de indenização ao clube, além do bloqueio de bens da pessoa física e jurídica citadas na investigação.

Os problemas relatados na relação da Vai de Bet com o Corinthians levaram ao impeachment de Augusto Melo. No dia 26 de maio, o Conselho Deliberativo aprovou por maioria seu afastamento. No dia 9 de agosto, uma nova votação, com os associados, vai determinar se o ex-dirigente sofrerá o impeachment permanente.