A paixão da torcida do Fluminense promete mais um grande ato nesta sexta-feira (11). Depois de uma campanha histórica no Mundial de Clubes, o Tricolor chega ao Rio de Janeiro por volta das 22h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão, e será recebido por um "AeroFlu".

Nas redes sociais, os torcedores estão se organizando ao longo do dia para fazer uma grande presença no aeroporto e mostrar seu apoio incondicional ao time, que ficou entre as quatro melhores equipes do torneio e se destacou como a melhor equipe brasileira da competição. Essa mobilização é vista como uma forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação da equipe, que mais uma vez colocou o nome do clube em evidência no cenário internacional.

Guga celebra vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Chegada no Galeão

A delegação do Fluminense vai desembarcar no terminal internacional e, após os trâmites de imigração e desembarque, seguirá para o salão nobre do aeroporto, onde haverá uma breve recepção institucional. A segurança no local será reforçada, e é aconselhável que os torcedores cheguem com antecedência.

Apesar da eliminação na semifinal, o sentimento entre os tricolores é de orgulho. O técnico Fernando Diniz e os jogadores devem ser recebidos com aplausos e ovacionados pelos torcedores presentes, que planejam cantar, exibir faixas e usar sinalizadores para transformar a chegada do time em uma verdadeira festa.

Próximo compromisso do Fluminense

A euforia da torcida deve continuar na próxima quarta-feira (17/07), quando o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A venda de ingressos já começou nesta sexta-feira (11), com prioridade para os sócios.