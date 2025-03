Operário volta à final e busca o bi do Campeonato Paranaense após 10 anos

O Operário passou pelo Londrina na semifinal e chegou à final do Campeonato Paranaense de 2025. O Fantasma retorna para a decisão depois de 10 anos, justamente quando conquistou o único título estadual.

A equipe alvinegra superou o Tubarão na terça-feira (19), no estádio do Café, nos pênaltis por 4 a 1. No tempo normal, o Operário venceu por 2 a 1 e conseguiu reverter a desvantagem da ida, quando perdeu por 1 a 0 no Germano Krüger, no sábado (15).

O Fantasma já tinha passado sufoco nas quartas de final. Após terminar a primeira fase na liderança, com 22 pontos, o Operário eliminou o oitavo São Joseense também nas penalidades depois de dois empates por 1 a 1.

Fora do cenário estadual, o Operário vem embalado após avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. O time alvinegro eliminou o Humaitá-AC nos pênaltis e bateu a Tombense por 1 a 0 em casa. O adversário será definido por sorteio.

- Sabemos que não é fácil (chegar à final), haja vista que o clube chegou dez anos atrás, no título de 2015. Então é valorizar bastante essa conquista dos jogadores, mas já mudar todo nosso foco, nossa concentração, na primeira partida da final. Comemoramos o que tinha para comemorar, mas já estamos na primeira partida da final - comentou o treinador Bruno Pivetti.

Essa será a 16ª final da história do Operário no Campeonato Paranaense. O clube conquistou o título em 2015 e foi vice em 14 oportunidades: 1923, 1924, 1925, 1926, 1929, 1930, 1932, 1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1958 e 1961.

O adversário na finalíssima desta temporada sai do confronto entre Athletico e Maringá. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1, no Willie Davids. A volta é nesta quarta-feira (19), às 20h, na Arena da Baixada.

Londrina x Operário, pela volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Foto: JUNINHO MESSIAS/MESSIASPHOTO

Time do interior na final pelo quinto ano consecutivo

O Campeonato Paranaense tem um representante do interior pelo quinto ano seguido. Além do Operário nesta temporada, o Maringá foi finalista em 2022 e 2024, o FC Cascavel esteve presente em 2021 e 2023, e o Londrina chegou também em 2021.

A última vez que a final do Campeonato Paranaense aconteceu com times da capital foi em 2020, quando Athletico e Coritiba decidiram o torneio.

Apesar da maior presença do interior, a capital segue com predominância nos títulos recentes. Quem conseguiu quebrar essa hegemonia no século foi o Londrina, há quatro anos. Antes disso, o Operário se sagrou campeão em 2015, novamente o Londrina em 2014, e o Paranavaí em 2007.

Título do Operário em 2015

O dia 3 de maio de 2015 está marcado na história do Operário. Após 103 anos de espera, o time de Ponta Grossa comemorou o primeiro título paranaense.

O Fantasma venceu o Coritiba por 2 a 0, em casa, com gols de Joelson e Peixoto, e saiu com boa vantagem do Germano Krüger. Na volta, aplicou 3 a 0 no Couto Pereira para levantar o troféu. O atacante Juba (duas vezes) e o meia Ruy fizeram os gols da conquista inédita.

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 1

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos